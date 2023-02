Boxerul român Ronald Gavril a cucerit titlul vacant WBC Continental American la categoria semigrea, sâmbătă, după ce l-a învins la puncte pe americanul Khainell Wheeler, într-un meci desfăşurat pe durata a opt runde, în California.

Meciul românului Ronald Gavril a fost transmis live pe pagina sa de Facebook, astfel încât fanii acestuia din țară să îl poată urmări.

Ronald s-a antrenat la sala lui Floyd Mayweather din Las Vegas pentru această luptă crucială. Acest titlu acordat de World Boxing Council (WBC) unui boxer care se află în clasamentul WBC în categoria sa de greutate și care provine din America de Nord, America Centrală sau America de Sud, este un pas important pentru a progresa către un titlu mondial WBC.

„Este oficial! Am făcut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental American și am adus gloria în România!

Vă mulțumesc tuturor fanilor mei pentru susținerea neobosită! Această victorie este dedicată fiecăruia dintre voi și împreună am făcut istorie!

Sunt în culmea fericirii să aduc centura WBC Intercontinental American și prestigiul WBC înapoi acasă, în România.

Această victorie este un semnal puternic că boxul nostru este puternic și talentat și sunt onorat să reprezint țara mea cu mândrie pe scena mondială.

A fost un meci epic și intens, dar am dat tot ce am mai bun și am ieșit învingător! Această victorie este un moment definitoriu al carierei mele și un semnal clar că munca și dedicarea aduc rezultate.

Vă mulțumesc din nou tuturor celor care au urmărit transmisiunea live pe pagina mea de Facebook. Susținerea voastră este vitală pentru mine și împreună am făcut această victorie posibilă!

Să sărbătorim această victorie senzațională și să ne pregătim pentru realizări și mai mari în boxul nostru din România!”, este mesajul postat de Ronald Gavril pe pagina sa de Facebook, duminică dimineaţă.