CFR Cluj, eliminată din play-off-ul Conference League de Lazio Roma

Echipa CFR Cluj a fost eliminată de formaţia Lazio Roma, joi seară, în play-off-ul Conference League, terminând la egalitate meciul retur cu italienii, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, scor 0-0. În tur, la Roma, în urmă cu o săptămână, scorul a fost 1-0 pentru Lazio.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de la finalul partidei cu Lazio Roma, încheiată 0-0, care a dus la eliminarea din Conference League, că formaţiei sale i-a lipsit norocul ţinând cont că şi-a creat două ocazii mari chiar şi când evolua cu un om mai puţin pe teren.

„Îmi felicit echipa pentru că a făcut un joc fantastic împotriva unui adversar mult mai valoros, favorit la câştigarea Conference League. Dacă nu ai noroc în fotbal şi în viaţă e greu. Iar azi ne-a lipsit norocul. Şi ne-a lipsit şi un arbitru inspirat. Nu ai voie să opreşti un atac 3 contra 1 pentru un fault după ce s-au lovit genunchi în genunchi doi jucători de la Lazio. Acolo era gol la acea fază, eram încă 11 la 11 şi altfel era meciul. Am avut şi câteva ocazii mari, ceea ce în tur nu am avut. Dar chiar nu am ce să le reproşez băieţilor. Şi în 10 ei şi-au creat două ocazii mari. Păcat, ar fi fost o victorie fantastică pentru noi, o victorie de moral. Dar şi aşa cred că am făcut o figură frumoasă în seara asta. Am făcut tot ce a depins de noi, însă atât am putut”, a spus Petrescu.

„La început nu eram aşa încrezător, chiar spuneam de 10% şanse. Dar după cum s-a jucat în prima repriză, şansele noastre crescuseră, erau mari. Am crezut că noi chiar vom câştiga. Chiar îmi pare rău că n-am reuşit să câştigăm, meritam pentru atitudine. Când joci cu Lazio, ca jucător de autodepăşeşti. Va fi greu să repetăm acest joc în campionat, indiferent că jucăm cu FCSB sau Craiova. Mă refer să jucăm cu aşa intensitate şi concentrare. Băieţii chiar m-au şocat azi în unele momente cât de curajoşi au fost şi cât de bine au jucat. Dar e normal, cu asemenea spectatori şi atmosferă… i-au făcut să se simtă fotbalişti. Dacă am avea mereu stadionul plin ca astăzi ar fi fantastic. Dar noi avem foarte rar stadionul plin”, a adăugat tehnicianul.

Dan Petrescu a menţionat că dubla cu Lazio a reprezentat pentru el un bonus, deoarece obiectivul şi-l îndeplinise încă de la calificarea în grupele Conference League.