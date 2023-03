Sinaia găzduiește competiția internațională de schi alpin SKI on SKY

100 de sportivi din Letonia, Ungaria, Ucraina, Bulgaria și România, participă, între 1 și 3 martie 2023, la competiția internațională de schi alpin SKI on SKY, ce are loc în Sinaia. Evenimentul este organizat de Primăria Sinaia și clubul sportiv Carpați Sinaia, în parteneriat cu Federația Română de Schi-Biatlon, și include probe de slalom și slalom uriaș pentru sportivii juniori din categoriile de vârstă U14 și U16, masculin și feminin.

„Ne bucură foarte mult organizarea acestei competiții internaționale pe pârtia Valea Dorului 1 din stațiunea Sinaia, pârtie omologată FIS. După succesul de la Borșa, acolo unde weekend-ul trecut a avut loc Campionatul Național de Schi Alpin FIS, sunt convins că și această competiție va fi una extraordinară. Nu poate decât să mă facă mândru și fericit faptul că România găzduiește din ce în ce mai multe competiții internaționale de sporturi de iarnă. SKI ON SKY reunește cei mai buni juniori la schi alpin atât din țara noastră, cât și din alte țări. Vom asista din nou la un spectacol sportiv în adevăratul sens al cuvântului și sunt sigur că acest eveniment va strânge un număr mare de spectatori care îi vor susține pe sportivi și se vor bucura din plin de frumusețea acestui sport. Mulțumim Primăriei Sinaia, domnului primar Vlad Oprea, precum și clubului sportiv Carpați Sinaia pentru implicare și organizarea impecabilă.”, declară Puiu Gaspar, Secretar General al Federației Române de Schi-Biatlon.

„În acest sezon, ne-am concentrat pe îmbunătățirea experienței de schi pentru toți vizitatorii noștri. Am extins pârtiile și am investit în echipamente de top, astfel încât să putem oferi o experiență de schi de înaltă calitate. Pentru noi, organizarea acestei competiții internaționale de schi alpin reprezintă o mare onoare și o provocare în același timp. SKI on SKY Race Sinaia va aduna cei mai buni juniori din țară și de peste hotare, care vor concura în două discipline spectaculoase: slalom și slalom uriaș. Îmi doresc ca acest prim concurs internațional să fie unul de succes să aducă un plus valoare atât pentru comunitatea locală, cât și pentru iubitorii schiului”, declară Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Competiția SKI ON SKY face parte din calendarul Federației Internaționale de Schi (FIS), destinată categoriilor de juniori, fete și băieți U14 și U16. Evenimentul va fi transmis live pe paginile Club Sportiv Carpați Sinaia, Primăria Sinaia, Ski on Sky Race Sinaia și canalul de YouTube, astfel încât și cei care nu pot fi prezenți să se bucure de spectacol.

Programul competiției este următorul:

01 martie 2023 – ora 18:00 – Ceremonia de deschidere se va desfășura la Mara Hotel din Sinaia

02 martie 2023 – 08:45 – prima manșă a probei de Slalom Uriaș U14 – U16 masculin și feminin / 12:00 – a doua manșă a probei de Slalom Uriaș U14 – U16 masculin și feminin

03 martie 2023 – prima manșă a probei de Slalom U14 – U16 masculin și feminin / 12:30 – a doua manșă a probei de Slalom U14 – U16 masculin și feminin

Festivitatea de premiere se va desfășura pe data de 3 martie, imediat după încheierea probei de Slalom, în zona de Finish.

Organizatori: Primăria Orașului Sinaia, Clubul Sportiv Carpați Sinaia, cu sprijinul SC Transport Urban Sinaia, sub egida Federației Internaționale de schi și Federației Române de Schi-Biatlon.