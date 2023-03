Leonard Strizu a demisionat din funcția de antrenor principal al FCSB!

Tehnicianul Leonard Strizu a renunţat, joi seara, la funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, aşa cum figura în organigrama clubului, formaţia fiind pregătită în realitate de Mihai Pintilii, care nu deţine licenţă necesară pentru a activa la nivelul Superligii.

„Am stat foarte mult şi m am gândit, am luat această decizie grea, cred că şi corectă. Îmi ajunge. Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu ştiam să fie o sursă care poate să comande articole care m-au pus într-o postură foarte, foarte negativă. Nu o cunosc, nu ştiu cine e această sursă, dar m-a denigrat foarte, foarte mult. Este din interiorul clubului, nu o cunosc, nu ştiu cine este. Aş vrea să îmi spună în faţă lucrurile care ajung în presă. Nu am nimic împotrivă, să-mi spună tot ceea ce a comandat. Decizia am luat-o acum, nu mă voi schimba”, a declarat Strizu în conferinţa de presă de după partida cu Petrolul Ploieşti, câştigată cu 4-1.

Leonard Strizu a fost numit antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, la finalul lunii noiembrie a anului trecut, înlocuindu-l pe interimarul Mihai Pintilii, care nu a putut fi numit la conducerea echipei deoarece nu deţine licenţa Pro. Strizu venea de la echipa a doua clubului finanţat de Gigi Becali.

La 28 februarie 2023, fostul fotbalist Mihai Pintilii, care ocupă în organigrama clubului FCSB funcţia de delegat, a fost sancţionat cu 4 etape de suspendare şi 6.800 de lei de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru că antrenează echipa bucureşteană fără să deţină licenţa Pro.