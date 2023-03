Totul despre câștigătorii Premiilor Oscar 2023

Gala Oscar 2023 s-a încheiat. „Everything Everywhere All at Once”, desemnat cel mai bun film. Brendan Fraser şi Michelle Yeoh, cei mai buni actori în roluri principale, iar Daniel Kwan şi Daniel Scheinert sunt câştigători la categoria cea mai bună regie.

„Everything Everywhere All Once” a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 95-a ediţie a Premiilor Academiei de duminică, încheind un sezon de premii derulat prin câştigarea celei mai înalte distincţii din industria cinematografică. Premiile Academiei Americane de Film s-au decernat la Dolby Theatre din Los Angeles, Jimmy Kimmel fiind gazda ceremoniei pentru a treia oară.

Filmul, o aventură despre o proprietară de spălătorie chinezo-americană care se confruntă cu un audit IRS şi cu atacatori interdimensionali, a câştigat şapte statuete, inclusiv pentru scenariu original şi regie pentru creatorii săi Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Victoria este un triumf pentru A24, studioul care a adus filmului 100 de milioane de dolari la box office, o realizare uluitoare într-un moment în care piaţa filmelor de artă a fost afectată. Studioul a reuşit, de asemenea, rara performanţă de a obţine toate cele patru premii de interpretare – dintre care trei au fost câştigate pentru „Everything Everywhere All at Once” şi unul pentru „The Whale”.

Era inevitabil ca gazda ceremoniei, Jimmy Kimmel, să nu înceapă show-ul cu o glumă despre palma infamă de anul trecut. „Cinci actori irlandezi sunt nominalizaţi în această seară, ceea ce înseamnă că şansele unei lupte tocmai au crescut mult”, a glumit Kimmel.

Premiul Oscar 2023 pentru ”Cea mai bună actriță în rol principal: Michelle Yeoh

Premiul Oscar 2023 pentru ”Cel mai bun actor”: Brandon Fraser

Premiul pentru ”Cea mai bună regie”: Daniel Scheinert și Daniel Kwan, “Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru ”Cel mai bun montaj”: “Everything Everywhere All at Once”

Premiul pentru ”Cea mai bună melodie originală”: ”Naatu Naatu (Rrr)”

Premiul pentru ”Cel mai bun sunet”: ”Top Gun: Maverick”

Premiul pentru ”Cel mai bun scenariu adaptat”: ”Women talking”.

Premiul pentru ”Cele mai bune efecte vizuale”: ”Avatar: The way of water”

Premiul pentru ”Cea mai bună coloană sonoră originală”: ”All Quiet on the Western Front”

Premiul Oscar pentru ”Cel mai bun film străin”: ”All Quiet on the Western Front”

Premiul Oscar pentru ”Machiaj și coafură”: ”The Whale”

Premiul Oscar 2023 pentru ”Imagine” îi revine lui James Friend pentru „All Quiet on the Western Front”.

Premiul pentru ”Cel mai bun scurtmetraj de acțiune live”: ”An Irish Goodbye”.

Ruth Carter, care în 2019 a devenit prima persoană de culoare care a câştigat Oscarul pentru design de costume cu „Black Panther” de la Marvel, a fost recompensată cu încă o statuetă, duminică seara, pentru continuarea filmului, „Wakanda Forever”. În discurs, ea i-a mulţumit regizorului Ryan Coogler şi i-a transmis regretatului star din „Black Panther” Chadwick Boseman să aibă grijă de propria ei mamă, care a murit recent la 101 ani.