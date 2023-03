Victor Ponta îl „spulberă” pe Virgil Popescu: „Ministrul a anunțat “cu mandrie” că a devansat închiderea centralelor pe carbune!”

Declarația ministrului Energiei, Virgil Popescu, potrivit căreia România şi-a asumat anul 2032 pentru închiderea producţiei pe cărbune, iar termenul pentru trecerea în conservare a celor două unităţi de la Rovinari și Turceni a fost devansat în luna iunie, a generat reacția fermă a liderului Pro România, Victor Ponta.

„Ministrul a anuntat “cu mandrie” ca a devansat chiar inchiderea centralelor pe carbune! Pai eu ce sa zic – oricum nimeni nu zice nimic, toata lumea baga capul in pamant, eu nu mai sunt deputat de Gorj si vorbesc degeaba , parlamentarii si alesii locali din Gorj nu vor “sa supere” Conducerea Centrala ca mai au ei si niste rude, prieteni, iubite si cumetrii de pus in functii la Stat in judet. Aste e “case closed””, a punctat Victor Ponta.