Cinci sfaturi pentru a face față alergiilor și asteniilor de primăvară, folosind produse apicole

Primăvara este o perioadă minunată, dar pentru unii oameni, poate fi o adevărată provocare. Alergiile și asteniile de primăvară sunt printre cele mai comune probleme de sănătate cu care se confruntă mulți oameni în această perioadă.

Primăvara este sezonul înfloririi plantelor și copacilor, iar polenul eliberat de acestea poate provoca reacții alergice în organismul nostru. În plus, schimbările de temperatură, umiditatea ridicată și vremea imprevizibilă pot contribui la dezvoltarea asteniei de primăvară. Acest lucru poate duce la oboseală, iritabilitate, lipsă de concentrare și alte simptome neplăcute.

Alergiile și asteniile de primăvară pot avea un impact negativ asupra sănătății noastre și a calității vieții. Simptomele neplăcute pot afecta capacitatea noastră de a munci, de a ne bucura de timpul liber și de a socializa cu prietenii și familia. Acest lucru poate duce la o scădere a stimei de sine și a calității vieții în general.

În acest context, ApiLand, cel mai mare producător de produse apicole din România, vine în ajutorul celor care caută o soluție naturală și eficientă pentru aceste probleme, oferind 5 sfaturi pentru a face față alergiilor și asteniilor de primăvară, folosind produse apicole.

1. Consumați miere locală. “Mierea este unul dintre cele mai populare produse apicole și poate fi de mare ajutor în reducerea simptomelor asteniei de primăvară. Consumați miere locală, deoarece aceasta conține polen din zona în care trăiți și poate ajuta la întărirea imunității. În plus, mierea este o sursă naturală de energie și contribuie la combaterea asteniei”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.

2. Consumați polen crud. “Polenul crud poate fi un ajutor de nădejde în lupta împotriva alergiilor sezoniere. El contribuie la construirea imunității la alergenii locali și poate reduce simptomele alergice. Polenul crud poliflor și polenul crud de salcie, în special, pot reduce nivelul de histamină – substanța responsabilă de declanșarea alergiilor la polenul purtat de vânt. Polenul crud poate fi consumat preventiv sau în paralel cu alte antialergice, se păstrează și se consumă direct din congelator”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.

3. Luați miere cu lăptișor de matcă. “Lăptișorul de matcă pur este un produs apicol bogat în vitamine, minerale și antioxidanți. Acesta poate ajuta la creșterea nivelului de energie și la combaterea asteniei. În combinație cu mierea, acesta poate fi un remediu excelent pentru a face față asteniilor de primăvară”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.

4. Consumați amestec de propolis și miere. “Propolisul este o substanță produsă de albine pentru a proteja colonia împotriva bacteriilor și virusurilor. Acesta are proprietăți antivirale, antibacteriene și antiinflamatoare, și poate ajuta la reducerea simptomelor rinitei alergice. Propolisul poate fi consumat brut sau sub formă de tinctură. În combinație cu mierea, acesta poate fi un remediu excelent pentru a reduce simptomele alergiilor sezoniere cum ar fi congestia nazală și tusea”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.

5. Faceți o cură cu tonice apicole. “Tonicele apicole sunt amestecuri din miere, lăptișor de matcă, extract de propolis și polen crud sau ginseng. Sunt cocktailuri concentrate de vitamine și minerale ambalate sub formă de fiole practice și ușor de consumat. Nu necesită condiții speciale de păstrare, le poți lua cu tine oriunde și le consumi când te simți obosit și lipsit de energie. Tonicele apicole pot fi un real ajutor în combaterea asteniei de primăvară”, declară Ovidiu Bodea, directorul ApiLand.