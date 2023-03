EximBank lansează Depozitul PLUS în lei pe șase luni, cu o dobândă de 8,00%

EximBank lansează Depozitul PLUS, cu plata dobânzii la scadență, un produs care se adresează persoanelor fizice care doresc să beneficieze de dobânzi atractive pentru depozitele constituite în lei sau euro din fonduri noi, banca majorând în același timp și ratele de dobandă pentru depozitele standard.

”Lansăm această nouă campanie de economisire pornind de la răspunsul pe care l-am primit până acum din partea românilor aflați în căutarea de instrumente financiare eficiente care să le protejeze economiile, dar și pentru că ne dorim să încurajăm adoptarea unui comportament financiar responsabil care să includă și economisirea. Este un produs atractiv, cu o dobândă competitivă și fără comision de retragere la scadență, care, la fel ca și celelalte produse de economisire din portofoliul băncii, poate consitui o alternativă pentru securizarea finanţelor personale”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Pentru Depozitul PLUS în lei constituit din fonduri noi pe o perioadă de 6 luni, banca acordă o dobândă de 8,00% pe an. Dobânda este fixă pe întreaga perioadă contractuală și se plătește la maturitatea depozitului, acesta neavând opțiunea de prelungire automată. În ceea ce privește Depozitul PLUS în euro, EximBank oferă o dobândă de 2,50% pentru cel constituit din fonduri noi pe o perioadă de șase luni și o dobândă de 2,65% pentru depozitul în euro pentru o perioadă de 12 luni. Și în acest caz, dobânda este fixă pe întreaga perioadă contractuală și se plătește la maturitatea depozitului.

Oferta este valabilă până la data de 31 martie 2023, pentru depuneri de minimum 500 de lei pentru Depozitul PLUS în lei și 150 de euro pentru Depozitul PLUS în euro, iar banca nu percepe comision la retragerea de numerar la scadență.

Concomitent cu lansarea acestei campanii de economisire, EximBank majorează până la 7,25% pe an și dobânzile aferente depozitelor standard constituite în lei pe o perioadă de șase luni, respectiv pe o perioada de șapte luni. Pentru aceleași depozite, dar constituite online, dobânda oferită este de 7,50%. De asemenea, pentru Depozitul Pensionar, cu perioadă de consituire de șase luni, marja de dobandă este de 7,35%. Majorări au fost operate și la depozitele în euro din portofoliu, pentru toate maturitățile, EximBank acordând dobânzi de până la 2,00% pe an, cu bonificație suplimentară pentru cele constituite online.

Depozit (euro) 1M 3M 4M 6M 7M 9M 12M 18M 24M Standard 0.80% 1.25% 1.35% 1.50% 1.60% 1.70% 1.75% 1.85% 2.00% Standard Online 0.90% 1.35% 1.45% 1.60% 1.70% 1.80% 1.85% 1.95% 2.10% Pensionar Standard – – 1.40% 1.55% – – 1.80% – –

EximBank este o bancă universală 100% românească, aflată în top 10 cele mai mari instituţii de cre­dit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. EximBank operează o rețea națională de distribuție de 83 de sucursale și 26 de Centre de Afaceri, acestea din urma fiind dedicate exclusiv companiilor, rețea care îi permite să fie aproape de clientela de retail și corporate și să implementeze diverse programe de dezvoltare românești și europene.