Primarul general, Nicușor Dan, vești bune pentru bucureșteni: Montarea tablierului metalic de la Pasajul Doamna Ghica a fost finalizată!

Montarea tablierului metalic de la Pasajul Doamna Ghica a fost finalizată, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, în cadrul unei vizite făcute la șantier, miercuri. Circulația tramvaiului 21 pe sub pasaj, pe Șoseaua Colentina, se reia de sâmbătă, după 5 luni de pauză. Pasajul se va finaliza integral până în luna septembrie, a mai spus Nicușor Dan.

„Suntem în termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la începutul acestei toamne o să se circule pe pod. Începând de sâmbătă se reia circulația tramvaiului. Lucrările de investiții se fac cu bani, bani plătiți la timp, nu se fac cu plânsete, nici cu lozinci. Am preluat o gaură în mijlocul orașului și conturile blocate. Mai întâi am rezolvat problema financiară, iar după ce am avut bani lucrurile merg greu, dar de la sine”, a declarat primarul general în cadrul vizitei la șantier.

Podul va fi gata până în septembrie, mai fiind de montat predalele și de turnat asfaltul. Aceste lucrări se pot face fără întreruperea circulației tramvaiului.

„Este important să înțelegem că a fost o lucrare dificilă și s-au făcut eforturi. Așa cum a spus domnul primar general, finanțarea a fost importantă. Mă bucur că am putut colabora și am găsit finanțare. Mai sunt câteva etape care mai trebuie parcurse pentru a se circula pe pasaj. Se montează predalele în acest moment. După montarea predalelor se va face o suprabetonare, iar după aceea se pune asfaltul și elementele de iluminat. Eu sunt mai optimis, sper ca spre sfârșitul verii să se circiule pe pasaj”, a declarat primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, prezent și el pe șantier.

Primăria Sectorului 2 contribuie cu o parte din banii necesari construirii pasajului.