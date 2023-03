Conferința regională est-europeană EFNR-WFNR dedicată neuroreabilitării va reuni la Bistrița peste 200 de experți în domeniul neurologiei și al cercetării științifice medicale

Pentru două zile, municipiul Bistrița va deveni polul regional est-european al integrării programelor inovative ale amplului concept medical denumit neuroreabilitare, concept dezvoltat și implementat în cadrul celor mai importante organizații internaționale: Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies – EFNR) al cărei președinte este Prof.Dr. Dafin Mureșanu și Federația Mondială a Societăților de Neuroreabilitare (The World Federation for NeuroRehabilitation – WFNR) al cărei președinte este Prof. Dr. Volker Homberg.

Peste 200 de medici neurologi (profesori de top și cercetători științifici, medici primari, specialiști și rezidenți), delegați din 7 țări Est Europene (România, Ungaria, Polonia, Serbia, Bulgaria, Slovenia și Republica Moldova) se vor reuni la Bistrița, în perioada 31 Martie – 1 Aprilie la Hotel Metropolis, în cadrul Conferinței Regionale Est Europene EFNR-WFNR in parteneriat cu Conferinta Bistriteana de Neurostiinte Clinice.

Evenimentul este organizat de Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare și Federația Mondială a Societăților de Neuroreabilitare și își propune noi abordări științifice, clinice și educaționale din perspectivă medicală axată pe potențialele dezvoltări ale neuroreabilitarii în Europa de Est.

„Conferința își propune să reunească experți în neuroreabilitare într-o paradigmă multidisciplinară cu unicul scop de a elabora un plan de acțiune comun și de a extinde rețeaua instituțională și educațională a WFNR/EFNR prin implementarea unui pachet complet de programe de referință în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a modulelor ce vizează neuroreabilitarea, de la cercetarea fundamentală şi până la implementarea soluţiilor inovative în practica clinică” a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroreabiltării (SSNN), Prof. Dr. Dafin Mureșanu.

Acesta a ținut să sublinieze faptul că “această conferință regională nu este una singulară, cele două organizații reprezentative în aria neuroreabiltării pe plan mondial și european, având în programul lor comun derularea unor evenimente similare în alte zone de interes ale globului. Următoarea manifestare tematică este programată în Asia Centrală, la Tashkent, Uzbekistan, la finele lunii iunie. Ne dorim ca aceste reuniuni să ducă la o integrare uniformă a tuturor programelor strategice prin care să reușim atât identificarea provocărilor și oportunităților regionale, implementarea globală a soluțiilor inovative în managementul pacientului, cât și amplificarea schimbului de expertiză între toți actorii implicați în vastul domeniu al neuroreabilitării”.

Printre principalele teme integrate în programul Conferinței Regionale de la Bistrița se numără: aspecte farmacologice privind recuperarea funcțională în leziuni cerebrale post-acute, concepte actuale privind cercetarea si practica clinica in neurorecuperare, declinul cognitiv post accident vascular cerebral, evoluții recente în tratamentul leziunilor cerebrale traumatice, rolul motivației în neuroreabilitare, neuroreabilitarea asistată de inteligența artificială în cazul pacienților cu AVC sau tratamentul imunomodular în cazul pacienților cu scleroză multiplă. Evenimentul are loc la Hotel Metropolis din Bistrița.

The World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR)

Înființată în 1996, WFNR este o organizație multidisciplinară, cu sediu în Marea Britanie, deschisă tuturor profesioniștilor din întreaga lume implicați în domeniul neuroreabilitării. WFNR numără în prezent peste 5.000 de membri în întreaga lume, 38 de grupuri lucru și are afiliate 41 de Societăți Naționale de profil din diferite țări

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR)

EFNR este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe. Având sediul permanent la Cluj-Napoca, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.