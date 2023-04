Sorana Cîrstea a urcat 33 de locuri în clasamentul WTA şi se află pe 41, cu 1.218 puncte, după cea ajuns în semifinale turneului de la Miami.

Jucătoarea cel mai bine clasată din România continuă să fie Simona Halep, suspendată pentru dopaj, care a coborât de pe 25 pe 26, cu 1.565 puncte. După o coborâre de trei locuri, Irina Begu este pe 37, cu 1.258 puncte, iar Ana Bogdan a urcat de pe 60 pe 58, cu 951 puncte. Gabriela Ruse a coborât 14 locuri şi este pe 159, cu 421 puncte. În Top 200 se mai află şi Jaqueline Cristian, care a urcat 28 de locuri şi se află pe 176, cu 375 puncte, şi Irina Bara, care a urcat două locuri şi este pe 195, cu 339 puncte.

La dublu, Gabriela Ruse a urcat un loc şi este pe 39, cu 1.736 puncte, iar Monica Niculescu a urcat de pe 43 pe 41, cu 1.660 puncte.

Lider în clasamentul WTA continuă să fie poloneza Iga Swiatek, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de americanca Jessica Pegula. Câştigătoare la Miami Open, Petra Kvitova, a urcat două locuri şi este pe 10, cu 3.162 puncte.

„Am spus-o de la începutul anului, am muncit foarte mult să fiu aici și mă bucur că și rezultatele sunt acum pe măsura muncii. A fost o lună foarte frumoasă și plină de un tenis de calitate. Am un gust amar legat de semifinală, simțeam că pot mai mult, dar asta este, învăț din greșeli și sper că voi menține acest nivel de tenis de acum încolo. Eu îmi știu potențialul, îmi știu nivelul de joc, știu ce pot să fac. Din cauza acesta, am tras mult, mi-am luat un antrenor nou, oameni de calitate, fiindcă simțeam că potențialul meu este mai mare decât rezultatele reușite în ultimii ani”, a declarat Sorana Cîrstea.