Ghid pentru profesorii care dau meditaţii, publicat de ANAF!

Profesorii care dau meditatii trebuie sa se inregistreze la Registrul Comertului si sa solicite autorizarea functionarii, informeaza ANAF in Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii acordate in particular de persoanele fizice, pentru 2023.

Ulterior inregistrarii in registrul comertului si autorizarii functionarii, profesorii au obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

In cazul in care incep activitatea in cursul anului fiscal, profesorii vor depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Potrivit explicatiilor din Ghidul ANAF, publicat de Portalinvatamant.ro, in declaratia unica, contribuabilul va completa in mod corespunzator Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, prin intermediul caruia contribuabilii isi exercita si optiunea privind determinarea venitului net anual:

– fie pe baza normelor de venit;

– fie in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

In situatia in care persoana fizica incepe activitatea in luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de impunere.

În cazul in care venitul net anual din activitati independente se determina pe baza de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizeaza normele de venit de la locul desfasurarii activitatii. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Normele anuale de venit sunt disponibile pe portalul ANAF, sectiunea „ Asistenta contribuabili”.

Astfel, pentru o mai buna intelegere, exemplificam situatia in care o persoana fizica isi incepe activitatea la data de 01.01.2023 si va desfasura aceasta activitate, in Bucuresti, in mod continuu, pana la finele anului. In acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avuta in vedere norma de venit de la locul de desfasurare a activitatii.

Norma anuala de venit, publicata pe portalul ANAF, pentru Bucuresti, este in cuantum de 36.000 lei. Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 3.600 lei (36.000 lei x 10% = 3.600 lei).

Contribuabilul respectiv va datora si contributia de asigurari sociale, respectiv contributia de asigurari sociale de sanatate, intrucat norma anuala de venit este egala cu nivelul de 12 salarii minime brute pe tara.

Modalitatea de stabilire a contributiei de asigurari sociale, respectiv a contributiei de asigurari sociale de sanatate este prezentata la punctele 3.1. si 3.2. din Ghid.