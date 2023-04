Deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, trage un semnal de alarmă: Niciuna dintre promisiunile făcute de primarul USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, nu s-a concretizat!

Domnule deputat PSD, Dan Cristian Popescu, au trecut mai bine de doi ani și jumătate de mandat ale useristului Radu Mihaiu, la Primăria Sectorului 2. Mulți locuitori (inclusiv eu, care sunt locuitor al sectorului 2) sunt nemulțumiți de prestația lui Radu Mihaiu. Multe promisiuni, realizări extrem de puține… Cum comentați, mai ales că ați fost patru ani și viceprimar al acestui sector, această situație?

Este o nebuloasă cu ce se ocupă acest primar, împreună cu camarila de mulți consilieri personali, viceprimari, consilieri locali USR, care stau, pe salarii uriașe, degeaba, prin Primărie. Din păcate, o spun cu regret, că niciuna dintre promisiunile făcute de acest primar USR nu s-a concretizat! În primul rând, pe zona de transparență, Radu Mihaiu – care clama acest lucru, deși nu erau motive de îngrijorare în mandatul trecut – acum încearcă să ascundă cetățenilor hotărârile de consiliu, dispozițiile de primar, fișele de post ale consilierilor locali angajați politic, care nu pot fi găsite pe site-ul Primăriei. Sunt, din nefericire, foarte multe lucruri ascunse…

Când era în Opoziție, spunea despre licitația la salubritate că trebuie făcută, că este ilegal faptul că nu se organizează… au trecut însă doi ani și jumătate și nu a făcut nimic în această direcție. Acum, nu mai este de vină PSD pentru mizeria din sector, ci cetățenii… Cel puțin așa spune primarul sectorului 2! Firma Supercom, care până mai ieri era pesedistă, acum a devenit una bună, mai mult decât frecventabilă… Astăzi, însă, se cheltuiesc mult mai mulți bani pentru ridicarea gunoiului și este mult mai mizerie pe stradă.

„La reabilitarea blocurilor este o nebuloasă, totul este coordonat de un voluntar, fără studii superioare, adus de Radu Mihaiu!”

Multe întrebări legate și de reabilitarea blocurilor… Cât de mult au crescut prețurile în această direcție, în mandatul lui Radu Mihaiu?

La reabilitarea blocurilor este o nebuloasă, totul este coordonat de un voluntar, fără studii superioare, adus de Radu Mihaiu. Această persoană a fost consilier personal și, după ce actualul primar userist a fost obligat să publice CV-urile acestora, l-a făcut pe acesta voluntar. Acest așa-zis voluntar, o persoană privată, stă în biroul directoarei de la Reabilitări și coordonează, de facto, aceste reabilitări, în condițiile în care s-au majorat prețurile de aproape trei ori. Se reabilitează cu 180 euro/m2, față de 60 euro/m2, în medie, până în anul 2020.

Vorbim de o persoană care nu are studiile necesare pentru a se angaja la Primărie dar care, ca voluntar, coordonează tot, la ordinul direct al primarului Radu Mihaiu.

Pe lângă faptul că s-au triplat prețurile, s-a introdus și o coplată pentru cetățeni, de 10% care, din punctul meu de vedere, nu este introdusă în mod corect. De ce spun acest lucru? Dacă s-ar fi făcut de la început coplata pentru toți cetățenii din sector, puteam spune că este un mod de lucru. Dar nu poți să reabilitezi jumătate dintre blocurile din sector cu zero la sută plată pentru cetățeni și restul cu zece la sută. Nu este corect să tratezi cu două măsuri diferite cetățenii sectorului 2!

Unii spun că, prin numirea acestui așa-zis voluntar, se colectează mult mai eficient banii de partid pentru USR! Eu nu am încă dovezi în această direcție dar pot spune cu certitudine că modul de lucru este foarte dubios!

În altă ordine de idei, au scăzut foarte mult investițiile în unități de învățământ. În mandatul trecut, se începuse foarte bine reabilitarea unităților de învățământ. S-a continuat doar în privința contractelor semnate în fostul mandat. După anul 2020, nu s-a mai semnat niciun nou contract în privința reabilitării școlilor. Și aici, vorbim de prețuri mult umflate și un ritm mult încetinit! Pot înțelege faptul că inflația a crescut, însă prețurile de reabilitare sunt nejustificat de mari!

„Studiile de fezabilitate, plătite cu milioane de euro, consultanță, avocați plătiți, nu sunt altceva decât o sifonare a unor bani fără a se aduce nimic concret pentru cetățean!”

Studiile de fezabilitate reprezintă punctul forte, dacă pot spune așa, al primarilor USR, iar, din păcate, realitatea arată că Radu Mihaiu nu face notă discordantă la Primăria Sectorului 2. Există, domnule Popescu, vreo utilitate practică în privința acestor numeroase studii de fezabilitate?

Este corect. Au fost făcute foarte multe studii de fezabilitate, plătite cu milioane de euro, consultanță, avocați plătiți, care reprezintă, practic, doar o sifonare a unor bani fără a se aduce nimic concret la capitolul plusuri pentru cetățean.

Până la urmă, cetățeanul vrea un parc, un loc de joacă, o bancă, un balansoar, nu hârtii inutile prin care se devalizează banii Primăriei Sectorului 2.

Hârtiile acestea pot fi utile în momentul în care ele sunt materializate în realizări concrete pentru cetățenii din sector.

Să ne aducem aminte cum și câte promitea Radu Mihaiu în campania electorală: cum pune tramvai pe Podul din Doamna Ghica, cum făcea piste pentru biciclete – studiul de fezabilitate a costat un milion de euro – cum făcea un parc la Gara de Est, cum refăcea zona veche a Căii Moșilor și multe altele. Din păcate pentru el, realitatea arată că nu s-a realizat nimic! Doar bani cheltuiți și atât!

„Vedem doar sinecuri pentru membrii USR!”

Au trecut doar doi ani și jumătate de mandat. Poate, pe final de mandat, Radu Mihaiu chiar își va schimba semnificativ prestația?

Nu știu ce va face în partea a doua a mandatului dar dacă nu a făcut nimic până acum mi-e greu să cred că se va întâmpla ceva notabil. Vedem doar sinecuri pentru membrii USR, mulți consilieri personali care nu fac altceva decât să distribuie pe facebook ce declară primarul, ceea ce, din punctul meu de vedere, înseamnă că aceștia fac o muncă politică pentru Radu Mihaiu, pe bani publici. O paralelă perfectă cu „cazul Dragnea”, care a angajat două membre de partid la o instituție de stat, să facă muncă de partid! Dragnea, pe un caz identic cu cel al primarului Mihaiu, care a angajat la Primărie oameni care fac muncă de partid, a intrat la pușcărie…

Să nu uităm autodenunțarea lui Radu Mihaiu în privința acordării de sporuri salariale personale, din bani europeni. Într-un mod total ilegal și imoral, Radu Mihaiu, din prima zi de mandat, și-a acordat spor de 50% pentru atragerea banilor europeni. Întreb și eu: cât de imoral poți fi ca, din prima zi de muncă, să-ți acorzi acest spor când tu nu ai depus niciun efort să atragi fonduri europene? Doar pentru faptul că erau niște proiecte europene în derulare, din bani europeni, tu, ca primar, ai decis să încasezi un spor de 50%? Să judece cititorii dumneavoastră și, implicit, locuitorii sectorului 2 dacă acest tip de primar este unul moral, care respectă cetățenii!

„Ședințele de Consiliu Local al Sectorului 2 – dominate de atitudinea dictatorială a primarului Radu Mihaiu!”

Cum arată, domnule Dan Cristian Popescu, ședințele de Consiliu Local?

Pentru mine, este dezamăgitor ce se întâmplă în Consiliul Local al Sectorului 2. Vedem o atitudine dictatorială a primarului Radu Mihaiu, care nu dă explicații nimănui și se folosește de o majoritate USR-PNL care votează orice i se spune. În aceste condiții, Radu Mihaiu nu se poate plânge, în niciun caz, că nu a avut susținerea Consiliului Local! Are toate instrumentele pentru a face bine pentru cetățeni, are un buget mult mai mare decât era în anii trecuți, are o majoritate, așa cum am spus, confortabilă, în Consiliul Local… Din păcate, ne lovim de un comportament dictatorial al primarului. Printre consilierii USR, se afla și unul care, probabil, crezând că USR chiar își dorește transparență și legalitate, a început să demaște ilegalitățile primarului Mihaiu, și care, ca atare, a fost exclus din partid!

Radu Mihaiu nu suportă critica și asta denotă o atitudine nedemocratică. Până la urmă, critica face parte din politică și, ca atare, trebuie să iei partea bună din politică. Fostul consilier local al USR spunea lucruri pertinente, lucruri pe care le-am spus și eu, le-au spus și alți critici ai primarului Mihaiu. Aș da o notă extrem de proastă administrației USR-PNL, de la Primăria Sectorului 2.

Practic, locuitorii sectorului 2 suportă consecințele Alianței PNL-USR pentru care ar trebui să-i mulțumim domnului Ludovic Orban…

A fost o greșeală strategică majoră a lui Ludovic Orban care credea că își ascunde impotența politică într-o alianță cu cei de la USR. A încercat, astfel, să ascundă ineficiența liderilor numiți de dânsul la București. Acest pas l-a costat, până la urmă, funcția politică și l-a dus, astăzi, într-o zonă marginală a politicii. A ajuns în poziția umilitoare de a “cerși” câteva locuri de parlamentar de la cei de la USR.

„Gabriela Firea va fi viitorul primar general pentru că bucureștenii au văzut ce poate Nicușor Dan”

Situația este similară și la Primăria Capitalei. Credeți că o candidatură a Gabrielei Firea va reprezenta sfârșitul politic al lui Nicușor Dan?

Cele mai mari șanse pentru a deveni primar general la alegerile de anul viitor le are, de departe, Gabriela Firea. Bucureștenii pot face acum diferența între două atitudini și programe diferite. Pe de o parte, doamna Firea, care a făcut foarte multe lucruri pentru cetățeni, iar pe de altă parte, vedem mandatul ineficient și haotic al actualului primar general, în ciuda unei majorități PNL-USR-PMP, la Consiliul General. Ba, mai mult, am asistat la perioade lungi în care oamenii au fost umiliți, lăsați fără căldură, fără apă caldă, în condiții de Ev Mediu. Nu am văzut nicio mișcare majoră în București, în afara de scumpirea nesimțită a parcărilor și a majorării unor taxe. Nicușor Dan dă impresia unui om care încearcă să învețe câte ceva la locul de muncă, pe spatele și pe banii bucureștenilor.

Astăzi, fără dubii, putem spune că Gabriela Firea va fi viitorul primar general pentru că bucureștenii au văzut ce poate Nicușor Dan. Dacă unii aveau speranța că acesta va veni cu un suflu nou, sunt convins că toți au înțeles că acesta nu poate oferi soluții reale de dezvoltare a Bucureștiului.

Un interviu realizat de Iulian Badea