George Simion pune „punctul pe i”: Suntem „vinovați” că am îndrăznit să luăm apărea fermierilor și că am intervenit pentru că și-au bătut joc de canalul Bâstroe!

Liderul AUR, George Simion, a vorbit, la Culisele Statului Paralel, despre bombele de presă care sunt aruncate în ultimul timp la adresa sa ori a partidului. Politicianul consideră că se vrea „diabolizarea” sa.

„Săracii, ar putea să fie victime colaterale că sondajele arată creșterea AUR. Numai în ultima săptămână am auzit că am avut o nuntă fictivă, ciorba reîncălzită că m-am întâlnit cu un general rus, nu m-am văzut cu nimeni. Noi suntem „vinovați” că am îndrăznit să luăm apărea fermierilor, că și-au bătut joc de canalul Bâstroe, asta ar fi „vina” noastră.

Vor să mă diabolizeze. Dar cineva trebuie să spună adevărul”, a spus George Simion, la Realitatea PLUS.