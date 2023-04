Deschiderea expoziției „I love sushi”, la Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României anunță deschiderea expoziției temporare „I love sushi”. Aceasta va fi accesibilă publicului începând de vineri, 28 aprilie 2023, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Bucureşti.

Proiectul expozițional este organizat de Ambasada Japoniei și Japan Foundation, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României.

Această expoziție itinerantă, dedicată istoriei culturale a celui mai reprezentativ preparat al bucătăriei japoneze – sushi, cunoscut astăzi în toată lumea, a fost prezentată în cadrul mai multor muzee din Asia și Europa, bucurându-se de un real interes. Proiectul expozițional cuprinde lucrări din patrimoniul Japan Foundation și este expusă în premieră în România, la Muzeul Național de Istorie a României.

Bucătăria japoneză (washoku), care din anul 2013 este înscrisă pe lista Patrimoniului cultural imaterial al UNESCO, are drept element emblematic sushi-ul. Unul dintre cele mai rafinate, sănătoase și apreciate preparate pe care le regăsim astăzi în meniurile din întreaga lume, acesta se bazează pe un minimum de ingrediente (pește, orez și oțet). De-a lungul istoriei sale, care numără peste o mie de ani de existență, sushi a trecut prin numeroase transformări sub influența unor factori legați de mediu și de abundența resurselor naturale din apele arhipelagului japonez, dar și sub influența unor elemente ce țin de cultura, tradițiile sau mediul de viață al locuitorilor din diverse regiuni ale țării, evoluând de la forma inițială a unui preparat fermentat (nare-zushi) cu numeroase variante și ajungând până la diversele sortimente de astăzi care utilizează pește crud, precum bine-cunoscutul nigiri-zushi, urmând un traseu istoric fascinant pe care vă invităm să-l descoperiți. Interesant este că sushi-ul nu își datorează evoluția istorică nobilimii sau clasei samurailor, ci mai degrabă oamenilor simpli care au încercat în permanență să pregătească ușor și rapid mâncăruri gustoase, experiența și ingeniozitatea lor conducând în timp la evoluția acestui preparat.

Pentru a face excursul cât mai atractiv, expoziția vă prezintă o serie de xilogravuri ale unor maeștri ai artei ukiyo-e, mostre de mâncare, obiecte diverse, machete, filme și instalații interactive, iar în final, aveți ocazia să cunoașteți îndeaproape atmosfera tipică a unui restaurant tradițional de sushi din Japonia. Este o experiență unică pe care vă invităm să o cunoașteți!

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 28 aprilie – 30 iunie 2023, de miercuri până duminică, între orele 10ꓽ00 – 18ꓽ00.