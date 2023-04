Alexandrion Group a prezentat gama extinsă Carpathian Single Malt Whisky în Transilvania, o regiune strategică pentru afacerile grupului

La aproape un an de la lansare, Carpathian Single Malt Whisky numără 13 expresii, iar gama continuă să se extindă într-un ritm accelerat.

Alexandrion Group a prezentat gama extinsă Carpathian Single Malt, iubitorilor de whisky din regiunea Transilvania, dar şi celor care se familiarizează, acum, cu această categorie de băuturi spirtoase, în cadrul unui eveniment organizat la Cluj-Napoca, la barul Bardot.

Acesta a fost primul din seria evenimentelor regionale pe care Carpathian Single Malt le va organiza, anul acesta, pentru a fi aproape de toţi cei care îşi doresc să deguste primul whisky single malt produs integral în România, la Alexandrion Saber Distilleries 1789, situate în inima Munţilor Carpaţi.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedintele Fondator Alexandrion Group, a spus: „După lansarea comercială, pe care am organizat-o la Bucureşti, anul trecut, ne-am propus să mergem cu Carpathian Single Malt în toată ţara şi să le oferim tuturor celor care îşi doresc să încerce un whisky single malt produs integral în România, cu resurse naturale de cea mai bună calitate, oportunitatea să facă acest lucru, într-un cadru relaxat şi alături de echipa noastră de experţi, care poate spune cel mai bine povestea acestui whisky. Ne dorim, de asemenea, ca prin aceste evenimente să le mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut încă de la lansarea proiectului şi care se află în diferite regiuni ale ţării, vizitându-i în oraşele lor.

Am început cu regiunea Transilvania, pentru că aici avem un istoric îndelungat, parteneriate solide, construite de-a lungul anilor. Aici avem mulţi consumatori şi cumpărători care sunt deschişi să încerce şi care apreciază produsele româneşti de calitate. Ei sunt mândri atunci când un produs românesc lansat recent, demonstează că poate concura cu succes cu produse internaţionale, cu tradiţie, aşa cum a demonstrat Carpathian Single Malt Whisky, în doar un an de când a fost prezentat pentru prima dată publicului.

Ne bucurăm să vedem cerea atât de mare din partea retailerilor şi locaţiilor HORECA din această regiune, care ne arată că whisky-ul nostru este, deja, foarte apreciat şi aici. Vom continua listările în multe alte locaţii.”

„Transilvania este o regiune strategică pentru noi, în care ne dorim să facem investiţii pe termen lung în mai multe domenii de business, precum F&B, ospitalitate, energie, real estate şi în care am identificat multe oportunităţi”, a adăugat Dr. Salameh.

Gama Carpathian Single Malt Whisky s-a extins, în mai puţin de 1 de la lansare, până la 13 expresii: Fetească Neagră, Pinot Noir, Madeira, Chianti, Oloroso, Pedro Ximenez, Tawny Port, Burgundy, Cognac, Amarone, Ruby Port, Vradiano și Commandaria, cea din urmă fiind creată exclusiv pentru piețele din Cipru și Grecia.

Cele mai recente dintre aceste expresii sunt: Amarone – parte din colecţia dedicată finisării în butoaie de vin italienesc, Ruby Port – expresie care aparţine colecţiei dedicate finisării în butoaie de vin spaniol şi portughez, şi Vradiano, din colecţia dedicată finisării în butoaie de vin grecesc şi cipriot.

Maturat inițial în butoaie selectate de stejar alb american, ex-Kentucky Bourbon de 200 l și ulterior transferat cu grijă, pentru finisare, în butoaie de de 225 de litri de vin Amarone, provenite de la o cramă de familie situată în Fumane, regiunea Valpolicella, Italia, Carpathian Single Malt Amarone atrage cunoscătorii exigenți ai whisky-ului.

Expresia Ruby Port se remarcă printr-o dulceață aparte, cu note de fructe roșii, care completează perfect notele de vanilie imprimate de butoiului de bourbon în care a fost maturată.

Vinul grecesc Vradiano influențează gustul noii expresii Carpathian Single Malt Vradiano prin notele sale echilibrate de vanilie. Şi această expresie a beneficiat de o primă maturare, timp de trei ani, în butoaie de stejar alb american ex-Kentucky bourbon, la prima umplere, cu o capacitate 53 de galoane.

Atributele celor 13 expresii – aspect, miros, gust, note finale – sunt prezentate detaliat pe website-ul www.carpathian-singlemalt.com.

Carpathian Single Malt este disponibil acum pentru consumatorii și cumpărătorii din România, ȋn varianta de 0,7 l, prin intermediul magazinului online www.iconicdrinks.shop, parte din Alexandrion Group și prin intermediul website-ului de brand www.carpathian-singlemalt.com . De asemenea, produsul poate fi achiziţionat și din magazine specializate, locaţii HoReCa și de retail, premium și poate fi comandat pe alte platforme de e-commerce specializate, din toată ţara.

Produs integral din ingrediente românești

Carpathian Single Malt este produs integral din orz românesc. Este distilat, maturat şi ȋmbuteliat la Distileriile Alexandrion Saber 1789, localizate ȋn Bucov, judeţul Prahova, ȋn apropierea Munţilor Carpaţi. Primul whisky single malt produs ȋn România are ȋn componenţa sa apă din dealurile subcarpatice, renumită pentru calităţile sale, are o culoare naturală, provenită din maturarea exclusivă ȋn butoaie, este realizat fără filtrare la rece pentru a reţine culoarea și aromele naturale şi are o concentraţie alcoolică de 46 %.

O altă premieră mondială, pe care Alexandrion Group o aduce ȋn această industrie, este faptul că acest whisky a fost maturat şi ȋn butoaie de vin românesc. Alexandrion Group devine, astfel, unul dintre puţinii producători din lume care folosesc butoaie de vin din cramele proprii pentru maturare.

Identitatea vizuală a Carpathian Single Malt a fost creată de agenţia franceză Appartement 103, parte din Marie Claire Group.

Master Distiller-ul Carpathian Single Malt este Allan Anderson, cu origini scoţiene şi irlandeze, care are 30 de ani de experienţă atât ȋn producţia de Scotch whisky (Loch Lomond, Whyte & Mackay, Aberargie), cât şi ȋn producţia de whiskey irlandez (The Great Northern Distillery).