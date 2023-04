Luka Modric își prelungește contractul cu Real Madrid

Mijlocaşul croat Luka Modric, în vârstă de 37 de ani, al cărui contract cu Real Madrid expiră la finalul acestui sezon, îşi va prelungi cu un an înţelegerea cu clubul de fotbal din capitala Spaniei, anunţă presa iberică.

Potrivit cotidianului AS, Modric s-a întâlnit cu responsabilii madrileni, inclusiv cu preşedintele Florentino Perez, cu care a discutat continuitatea sa pe Santiago Bernabeu.

Florentino Perez are o politică strictă în privinţa prelungirii contractelor jucătorilor de peste 30 de ani, cu care renegociază doar acorduri pentru un an suplimentar, aşa cum a procedat şi în cazul lui Modric, mizând şi pe faptul că talentatul fotbalist croat doreşte să rămână la Real Madrid, deşi are pe masă o ofertă impresionantă din fotbalul arab, care i-ar aduce 25 de milioane de euro pe sezon, adaugă sursa citată.