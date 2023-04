Studiile Nestlé arată că românii au obiceiuri moderne la masă și în bucătărie

Pandemia, restricțiile de circulație și limitarea interacțiunii fizice au crescut considerabil frecvența de gătit acasă a românilor, ceea ce a produs o creștere proporțională a consumului de condimente. Cererea de condimente, dar nu numai, a fost stimulată de faptul că românii iubesc mâncarea gustoasă făcută în casă. Sondajele derulate de Nestlé Romania au evidențiat că 76% dintre români își gătesc mâncarea acasă pentru cele mai importante mese ale zilei, prânz și cină.

Jumătate dintre români consumă supe și ciorbe de cel puțin 4 ori pe săptămână, frecvența consumului de supe și ciorbe este mai mare în rândul familiilor cu copii, conform studiilor realizate de Nestlé și agenția de research Masmi la începutul acestui an. 7 din 10 români gătesc supele și ciorbele acasă, de la zero, pe când 26% folosesc adesea cuburi de condimente pentru baza de supă. 38% consumă câteodată supe instant sau la plic, 12% fiind cei care consumă acest tip de supe mai frecvent.

Toți acești împătimiți ai gătitului, și mai ales gospodinele românce, pot alege dintre cele 60 de produse sub brandul MAGGI, deținut de Nestlé, și care este prezent în țara noastră încă din 1993.

În prezent, produsele MAGGI sunt disponibile în următoarele segmente: bază pentru mâncăruri (MAGGI Secretul Gustului și MAGGI Borș), cuburi (MAGGI cuburi și bază lichidă), tăieței sau fidea (MAGGI Fidelicios, MAGGI Magic Asia), amestecuri de condimente (MAGGI Ideea zilei sosuri pentru Paste și Carne) și supe (MAGGI Supe clare și creme).

„Cel mai bine vândut și cel mai îndrăgit produs de către consumatorii noștri este cu siguranță MAGGI Secretul Gustului. Este un produs cu care noi am început în 2002 și, de atunci până în ziua de astăzi, am construit o adevărată conexiune cu consumatorii noștri, care au devenit o adevărată inspirație pentru noi”, spune Roxana Basarabă, Senior Brand Manager South East Market Food MAGGI Seasoning & Bouillons at Nestlé.

„MAGGI se adresează unui public larg de consumatori, cuprins între vârstele 20 – 55 ani, dar nu numai. De regulă, consumatorii tineri preferă soluțiile rapide, și de aceea, cel mai căutat produs de către tineri din portofoliul nostru este MAGGI Fidelicios pentru că oferă exact ce au ei nevoie: o masa bună în doar 5 minute”, completează Roxana Basarabă.

Și pentru că gusturile se schimbă încontinuu, iar Nestlé ține pasul cu toate aceste schimbări, în ultima perioadă au fost lansate mai multe noutăți, precum MAGGI Supă Cremă de Ciuperci și MAGGI Supă Cremă de Roșii, iar în segmentul de amestecuri de condimente MAGGI Idea Zilei avem două noi produse pentru rețete cu sosuri albe, și anume, MAGGI IDEEA ZILEI Pui sos cremos cu ierburi și MAGGI IDEEA ZILEI Pui sos cremos cu usturoi.

Tot în zona inovației și a alinierii cu tendințele moderne, Nestlé Romania adresează tot mai bine segmentul românilor care vor să urmeze o alimentație mai sustenabilă și să reducă consumul de carne de carne și produse animale. Conform unei analize de piață și tendințe făcută în 2021 în cadrul proiectului european Smart Protein, 40% dintre români se declarau flexitarieni, ceea ce înseamnă că încearcă să mai reducă consumul de carne și să mănânce mai multe alimente pe bază de proteine vegetale.

Pentru ei, dar și pentru vegetarieni și vegani, precum și cei care încearcă să aibă grijă de mediu începând chiar cu ceea ce pun în farfurie, Nestlé Romania a lansat în martie GARDEN GOURMET® Sensational Burger și GARDEN GOURMET® Nuggets, produse pe bază de ingrediente și, mai ales, proteine de origine vegetală (plant based), disponibile pentru început în magazinele Kaufland, Mega Image și Carrefour.

„Încercăm să susținem toți consumatorii, fie că sunt obisnuiți cu o alimentație bazată pe plante sau vor să facă trecerea la o alimentație mai echilibrată, în care alimentele de origine animală și, mai ales carnea, au o pondere mai mică, cu atât mai mult cu cât 29% dintre români spun că nu consumă deloc mâncăruri pe bază de plante”, explică Roxana Basarabă, Senior Brand Manager South East Market Food MAGGI Seasoning & Bouillons at Nestlé.

Aproximativ 4 din 10 consumatori și-au exprimat intenția fermă de a consuma produse de origine vegetală în viitor, și mai mult de o treime, majoritatea femei, își exprimă dorința de a crește consumul de alimente pe bază de plante.