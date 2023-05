Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, s-a întâlnit, în PE, cu delegația din România a asociațiilor pentru copiii cu sindromul Down!

Susținătoare ferventă a drepturilor copiilor cu sindromul Down, dar și a campaniilor EU for Trisomy 21, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu Asociația de părinți a copiilor cu Sindrom Down.

Eurodeputatul Grapini, membru în grupul S&D, care a făcut de-a lungul timpului numeroase demersuri pentru rezolvarea problemelor avute de către părinții acestor copii minunați, a îmbrățișat cu entuziasm, din prima clipă, proiectul ”The Future is Ours”/ ”Viitorul este al Nostru” ce militează pentru drepturile și demnitatea persoanelor cu Sindrom Down. Întâlnirea a reprezentat o excelentă oportunitate pentru a discuta problemele cu care se confruntă persoanele cu Sindrom Down și familiile acestora, din România.

În cadrul discuțiilor, mamele copiilor cu sindrom Down au arătat cu ce probleme se confruntă, de la birocrația excesivă în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la școală, până la problema lipsei facilitatorilor care trebuie să însoțească copiii la școala de masă și nedecontării tratamentelor specifice bolii, inexistența bazelor sportive și de tratament etc.

În context, în cadrul acestei întâlniri, Maria Grapini a constatat că problemele acestora nu au fost rezolvate, de aceea europarlamentarul umanist a decis că va relua demersurile în acest sens, pentru a soluționa astfel problemele copiilor cu sindrom Down.

“Azi, la Parlamentul European, am fost alături de Asociația părinților care au copii cu sindromul Down. Am stat de vorba cu părinții și copiii prezenți la proiectul “Viitorul este al nostru”, coordonat de EU for Trisomy 21”, a punctat Maria Grapini. De altfel, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la întâlnire, iar eurodeputatul Grapini i-a propus acesteia să vină în România pentru a se întâlni cu asociațiile pentru copiii cu sindromul Down.

EU for TRISOMY 21 este o platformă de colaborare a asociațiilor, cetățenilor și politicienilor care lucrează împreună pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Sindromului Down, pentru a face vizibilă dizabilitatea intelectuală, în general, și persoanele cu Trisomie 21, în special, cea mai frecventă dizabilitate intelectuală de origine genetică, numită și Sindrom Down.