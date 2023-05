Reflections #2: O nouă abordare a fotografiei în expoziţia artiştilor Dana & Stéphane Maitec, În luna mai, la ARCUB

Artiști cu un background în scenografie teatrală și cinematografică, cu o carieră internațională în fotografia de artă și fashion și cu expoziții la Paris, Bruxelles, Amsterdam, Geneva sau Los Angeles, Dana & Stéphane Maitec prezintă, în luna mai la ARCUB, un nou mod de a face fotografie în expoziţia „Reflections #2”. Expoziţia este organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi poate fi vizitată în perioada 12-30 mai 2023, la ARCUB – Hanul Gabroveni, Sala Arcelor.

Din 2017, cei doi artiști au demarat un proiect de investigare a imaginii într-o zonă nouă, diferită față de fotografia de portret care i-a consacrat. Seria „Reflections” – din care o selecție de lucrări a fost prezentată pentru prima dată în România în expoziția „Maitec. Lemn Aur Lumină”, la Muzeul Național de Artă al României, în 2019 / 2020 – marchează o trecere de la figurativ către fotografia nonfigurativă, având ca punct de pornire construcția imaginii prin reflexie în oglindă și explorarea perspectivelor, a cromaticii, volumetriilor și formelor în relief rezultate din această modalitate de lucru.

Într-o lume în care tehnologia își revendică un rol din ce în ce mai puternic în procesul de creare a imaginii, Dana & Stéphane Maitec propun o experiență genuină a lucrului cu fotografia, pornind de la un joc de pliaje și reflexii ale unor obiecte sculpturale construite chiar de ei în propriul atelier. O nouă viziune fluidă asupra fotografiei, o nouă estetică a imaginii.

„În locul personajelor și al scenografiei atent construite în proiectele anterioare – afirmă Dana & Stéphane – în seria «Reflections», am lăsat camera liberă să înregistreze potențialul creator al oglinzii. Nu am renunțat întru totul la pasiunea pentru dispunerea scenografică, am construit obiecte sculpturale dintr-o varietate de materiale ce reflectă lumina, explorând texturi, culori, descompunerea și recompunerea lor prin reflexie în universul oglinzii, însă, contrar seriilor de fotografii anterioare, aici figura umană lipsește cu desăvârșire. Asistăm la un spectacol diferit, în care aparatul surprinde momentul privilegiat când lumina, reflexia și obiectele interferează într-un dans neașteptat ce creează povestea acestor frânturi de irealitate efemeră. Poate părea neverosimil, dar, în seria aceasta, fotografia surprinde și eternizează forme și culori care nu au, de fapt, o realitate materială: ele se nasc și există exclusiv în oglindă. Pe de altă parte, de când am început să plăsmuim imagini din reflexii, am simțit mereu tentația irezistibilă de a face un pas mai departe pe teritoriul oglinzii, de a pătrunde în adâncurile ei, de a-i explora abisurile”.

În selecția de lucrări prezentate în expoziție, locul figurii umane și al realității e luat de compoziție, textură, cromatică și volumetrie. Punctele de legătură cu creația anterioară a celor doi artiști sunt lucrul cu lumina, un aspect esențial și minuțios orchestrat în lucrările figurative și, ca o surpriză, revenirea negrului în compoziția imaginii. „Ador negrul! Îmi dă voie să scot în evidență privirea, carnea, substanța. Totul capătă un volum aparte atunci când răsare din negru”, afirma Dana Maitec, cu ani în urmă, într-un interviu în revista Photo Magazine.

Fotografiile expuse aduc în prim-plan volumetrii care par nerăbdătoare să țâșnească din rama mult prea strâmtă a bidimensionalității. Fotografia abstractă, nonfigurativul, optical art și alte căutări artistice contemporane au demonstrat, de altfel, abilitatea fotografiei – pentru a împrumuta o exprimare din prezentarea expoziției „Beyond the World We Know. Abstraction in Photography”, Norton Simon Museum, din 2019 – de a „slăbi strânsoarea realismului și de a sugera ceva dincolo de ea însăși”. Este ceea ce propun Dana & Stéphane Maitec în „Reflections #2”, unde, pe lângă selecția de fotografii propriu-zise, expoziția construiește și un spațiu de interferență în care imaginea rezultată din reflexie capătă o volumetrie reală.

În scenografia acestei expoziții, spectatorul are surpriza unui obiect – un stâlp de lumină – care „migrează” din fotografie în spațiu sub forma unei coloane hexagonale, despre care, la început, s-ar putea să nu fii sigur dacă este doar rezultatul unei iluzii de perspectivă sau are efectiv o concretețe materială.

Prin crearea acestei fante între bi- și tridimensional, Dana & Stéphane Maitec conduc subtil spectatorii într-un spațiu unde profunzimea imaginii aproape că încetează să mai fie imaginară și începe să devină una efectiv realizată.

Expoziţia „Reflections #2” de la ARCUB – Hanul Gabroveni poate fi vizitată în perioada 12-30 mai 2023, de marţi până duminică, între orele 12.00-20.00. În zilele de luni, expoziția este închisă.

Curator: Irina Ungureanu

Biletele pot fi achiziţionate online de pe arcub.ro, Entertix.ro, Myticket.ro, în magazinele partenere și la casa de bilete ARCUB (strada Lipscani 84-90).

Preț: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile/talonul de pensie pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).

Eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Muncipiului Bucureşti şi Direcţia de Cultură, Învăţământ, Turism.

Dana & Stéphane Maitec

Dana & Stéphane Maitec lucrează împreună din 1996 și formează un duo artistic din 2002. Artiști plastici și artiști fotografi, sunt membri ai Maison des Artistes din Franța. Locuiesc și lucrează la Paris. Timp de aproape trei decenii, cei doi artiști s-au afirmat în fotografia de modă și de portret, iar lucrările lor au apărut în Financial Times, Elle, Where Magazine, Worth Magazine sau Paris Magazine, printre altele. O afinitate permanent cultivată cu mediul artistic i-a condus, în 2004, în atelierele artiștilor români de la Paris. Așa s-a născut proiectul Les ateliers des artistes roumains à Paris, care rămâne o mărturie importantă despre viața și creația artiștilor români în metropola franceză la începutul noului mileniu. Cu seria Crowning Heads Machine (2013) și Café Flore (2016), creația lor își definește pattern-ul vizual distinctiv în fotografia figurativă, care privilegiază compoziția scenografică a imaginii și preferința pentru alb-negru ca opțiune artistică predilectă.

Cu proiectul Minimal, din 2014, are loc o treptată schimbare de perspectivă de la figurativ la nonfigurativ și abstract, iar seria Reflections, începută în 2017, conduce această căutare către o zonă explorată acum pentru prima dată de cei doi artiști, unde la originea fotografiei nu mai este spectacolul naturii umane, ci jocul de reflexii, inovația cromatică și fluiditatea luminii. În ultimii ani, Dana & Stéphane Maitec au participat, la Galerie Wagner, la Paris, în expoziția La Couleur en Mouvement, alături de nume sonore ale scenei artistice internaționale, ca Julio Le Parc sau Carlos Cruz – Diez, în cadrul expoziției Lemn Aur Lumină, la Muzeul Național de Artă al României din București, în 2019 / 2020, și la NAG Paris, în expoziția Constructures din 2018, între altele. Lucrările lor se află în colecții private din România, Franța, Monaco, Marea Britanie, Elveția, Germania, Italia, Statele Unite, Hong Kong, Arabia Saudită, Noua Zeelandă, Germania și Mexic.

