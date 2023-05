Avertisment: 30% din afecţiunile diareice şi 20% din infecţiile respiratorii pot fi prevenite prin igienizarea consecventă a mâinilor!

Măsurile eficiente de prevenire şi control al infecţiilor, inclusiv igiena mâinilor, previn 70% din infecţiile asociate asistenţei medicale (IAAM), fiind cost-eficiente atât din punct de vedere financiar, cât şi în ceea ce priveşte reducerea mortalităţii şi morbidităţii, afirmă reprezentanţii Institutului Naţional de Sănătate Publică cu prilejul Zilei Mondiale a Igienei Mâinilor.

Potrivit INSP, aproximativ 30% din afecţiunile diareice şi 20% din infecţiile respiratorii pot fi prevenite prin igienizarea consecventă a mâinilor.

Ziua Mondială a Igienei Mâinilor – iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) lansată în 2009 – este marcată în fiecare an la data de 5 mai, promovând, la nivel global, importanţa igienei mâinilor.

În acest an, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor („Save Lives: Clean Your Hands”) are ca temă îmbunătăţirea acţiunilor de prevenţie a infecţiilor şi a rezistenţei antimicrobiene şi construirea unei culturi a siguranţei şi calităţii în care igiena mâinilor este prioritară.