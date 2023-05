La 16 ani, o puștoaica debutează în Campionatul Național de Raliuri!

Alexandra Teslovan, fiica pilotului de raliuri Adrian Teslovan, va concura pentru prima dată în Raliul Harghitei. Tânăra este campioană la Slalom Paralel, Time Attack și Viteză în Coastă, iar la raliuri va fi colegă de competiție chiar cu tatăl său.

Alexandra Teslovan s-a apucat de motorsport la 12 ani datorită tatălui său și în 4 ani a ajuns departe. Tânăra se pregătește să debuteze în cea mai tare competiție din motorsport, Campionatul Național de Raliuri, în prima etapă, care va avea loc în acest weekend, în Harghita.

„Voi debuta în Campionatul Național de Raliuri 2 și sunt super bucuroasă. Acolo concurează și tata, doar că el e la un nivel puțin mai mare. Sunt bucuroasă, pentru că la asta visez de când m-am apucat de motorsport. În Campionatul Național de Raliuri 2 tu faci același număr de kilometri ca la Raliuri 1, doar că bugetul este mai mic” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.

Atât în Campionatul de Viteză în Coastă cât și în cel de raliuri, Alexandra îl are copilot pe Vlad Terzi.

Alexandra și-a făcut încălzirea în Campionatul de Viteză în Coastă de la Râșnov.

„Anul trecut am avut un debut foarte bun la Viteză în Coastă. Am fost campioană la clasa me. La Râșnov a fost primul meu concurs la Viteză în Coastă” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.

A început cu motorsportul la 12 ani

Alexandra Teslovan s-a apucat de motorsport la 12 ani. A început în 2019 cu îndemânare, a continuat în 2020 cu îndemânare și Time Attack, în 2021, Time Attack și Slalom Paralel, iar în 2022, Slalom Paralel și Viteză în Coastă.

Alexandra este campioană națională în toate campionatele din motorsport în care a participat până acum.

„Eu spun că am evoluat mult de când m-am apucat de motorsport și evoluez la fiecare competiție, acum depinde de fiecare cum percepe această evoluție a mea” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.

Trage tare la sală, să fie în formă la competiții

Tânăra dezvăluie că, deși nu vrea să arate, tatăl său este foarte emoționat atunci când află de performanțele sale.

„E foarte fericit e și foarte mândru, uneori plânge când urcam pe podium, îl vedeam că se abține” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.

Ca să fie în formă la toate competițiile la care participă, Alex trage tare la sală!

„Am nevoie de pregătire fizică și psihică. Este destul de greu, fiind fată trebuie să fiu antrenată ca să fiu în formă maximă” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.

Alexandra este bună și la școală, nu doar în motorsport. Ea este elevă în clasa a 10 și s-a hotărât ce va face după ce va termina liceul.

” Mă gândesc să continui cu informatica, la liceu sunt la profil de mate-info” – Alexandra Teslovan, campioană națională în Campionatul de Viteză în Coastă.