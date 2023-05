Ponta pune „punctul pe i”: Este nevoie de o politică fiscală prin care cei care vor o carieră în privat ( nu la Stat ) să treacă în categoria de venituri a ”clasei de mijloc”!

Informația potrivit căreia aproape 2.000 de români au averi ce depășesc 30 de milioane de dolari, a generat reacția liderului Pro România, Victor Ponta.

„E bine pentru o tara sa aiba oameni bogati, care isi declara averea si platesc taxe aici in Romania. Greu de explicat insa de ce, in fiecare zi , avem mai multi oameni saraci , care “platesc” cel mai dureros faptul ca nu avem o politica de sprijin pentru cat mai multi . Nu ma refer deloc la “pomeni electorale” sau la “ajutoare” pentru somerii de profesie sau pentru cei care vin cu Mercedesul sa ia banii. Ci la o politica fiscala prin care cei care muncesc, au inititiva si vor sa aiba o cariera in Romania in domeniul privat ( nu doar ”la Stat” ) sa poate sa treaca in categoria de venituri a ”clasei de mijloc”! Dar , vorba reclamei , ”n-ai cu cine””, a punctat, pe pagina de Facebook, Victor Ponta.