România va avea un Comitet Român pentru Inteligență Artificială. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial

Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a semnat Ordinul privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Inteligență Artificială, ca urmare a Memorandumului privind înființarea acestui Comitet aprobat în ședința Guvernului din data de 11 noiembrie 2022. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Comitetul Român pentru Inteligența Artificială este un organism consultativ, ce se va afla sub patronajul Prim-ministrului României, cu asigurarea secretariatului tehnic de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

Comitetul are misiunea de a sprijini MCID în exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de stat în domeniul cercetării-dezvoltării, inovării și digitalizării, prin propuneri privind reglementarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităților privind inteligența artificială, precum și dezvoltarea acesteia în România.

Principalul obiectiv al Comitetului este crearea unui ecosistem de inteligență artificială bazat pe excelență, încredere și respectarea principiilor etice, coerent, performant și sustenabil, care să genereze valoare adăugată în plan social și economic prin utilizarea tehnologiilor de inteligență artificială, să promoveze și să susțină cercetarea-dezvoltarea-inovarea și educația/formarea în acest domeniu, să crească numărul de specialiști locali și să fructifice aportul mediului privat și al cetățenilor români din străinătate, urmărind stimularea adoptării pe scară largă a domeniului inteligenței artificiale în România.

Din Comitet vor face parte persoane care se încadrează în următoarele categorii profesionale:

(a) specialiști în domeniul inteligenței artificiale și domenii conexe;

(b) antreprenori, cercetători științifici, cadre didactice, studenți și elevi din învățământul preuniversitar și universitar;

(c) reprezentanți ai administrației publice;

(d) orice alte persoane care au legătură directă sau interes dovedit pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale și pentru realizarea scopurilor Comitetului.

Membri Comitetului vor fi organizați în patru arii funcționale, astfel: mediul academic și de cercetare, mediul privat, mediul public și societatea civilă.

Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării: „Inteligența Artificială este foarte importantă pentru că schimbă viitorul omenirii. Avem un mod de lucru în ceea ce privește strategia în domeniul inteligenței artificiale și cadrul strategic. Ne propunem ca în câteva luni strategia să fie completă. Comitetul acesta reunește marile minți ale României din țară și din diaspora, de la matematicieni, filosofi la oameni de știință care vor seta acest sector, inclusiv limitele etice, cât de departe vom putea merge cu inteligența artificială”.

În cadrul acestui Comitet vor funcționa mai multe consilii și grupuri de lucru, astfel:

Consiliul Științific și de Etică a Inteligenței Artificiale care va oferi Guvernului României consiliere științifică și în materie de utilizare responsabilă și etică a inteligenței artificiale, Consiliul de Educație în Inteligența Artificială, va oferi Guvernului României consiliere cu privire la adaptarea domeniului educațional național care să răspundă la specificul și nevoile generate de evoluția domeniului IA și Coaliția pentru Dezvoltarea Inteligenței Artificiale, o inițiativă consultativă deschisă care include reprezentanți ai companiilor, organizațiilor neguvernamentale și ai altor entități juridice interesate de domeniul IA, din partea mediului de afaceri, investițional și de start-up-uri, din România, cu rol consultativ pentru sprijinirea activității Comitetului, excluzând orice formă de reprezentare a intereselor comerciale sau de influență a pieței libere.

Din cadrul acestui Comitet vor face parte, printre alții: Rada Mihalcea – ”Janice M. Jenkins Professor” of Computer Science and Engineering, University of Michigan și Director al Michigan Artificial Intelligence Lab; Cornelia Caragea – Profesor în Inteligență Artificială și Director al Information Retrieval Research Laboratory, din cadrul University of Illinois Chicago; Maria Axente – Cercetător Asociat, Universitatea Cambridge; Adina Florea – Prorector al Universității Politehnica București, Director al Centrului de Inteligență Artificială al Universității Politehnica București; Anca Andreica – Decanul Facultății de Matematică și Informatica în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; Marius Leordeanu – Profesor, Universitatea Politehnica București și Cercetător Senior în cadrul Institutului de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române; Constantin Vică – Lector la Facultatea de Filosofie al Universității București și Director Adjunct al Centrului de cercetare în etică aplicată, Universitatea din București. Componența completă a Comitetului va fi stabilită săptămâna viitoare.