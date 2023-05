Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei egalității de șanse între femei și bărbați: Am militat întotdeauna pentru o scară clară a valorilor pe bază de competențe, fără discriminare!

“Am înființat, în anul 1997, prima asociație a femeilor antreprenor din România, am fondat, de asemenea, în anul 2004, Coaliția asociațiilor femeilor de afaceri (CAFA) și am fost timp de zece ani prima femeie președinte a unui patronat national. Totodată, am militat întotdeauna pentru egalitate de șanse, pentru o scară clară a valorilor pe bază de competențe, fără discriminare! Consider că generaţiile actuale şi cele viitoare trebuie educate în spiritul respectării egalităţii de şanse şi de gen, în lipsa acestei educații neputând fi puse bazele unui stat democratic şi european. Cred că susţinerea cât mai activă a femeilor în procesul decizional, în societate, politică şi economie trebuie încurajată”, a precizat eurodeputatul Grapini.