PENNY România a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 7,17 miliarde de lei, reprezentând un avans de 33% raportat la 2021. În 2022, numărul consumatorilor care au trecut pragul magazinelor PENNY a crescut cu 15%. Compania a înregistrat un profit net de 152 milioane de lei în 2022, în creștere cu 24% comparativ cu anul anterior.

În ceea ce privește planurile de viitor, PENNY România își propune să investească 5,128 milioane de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro, până în 2029, în principal prin extinderea rețelei sale până la un total de 619 magazine și 6 centre logistice. Anul acesta, PENNY va deschide încă 40 de magazine noi în țară pentru a fi mai aproape de consumatori.

Daniel Gross, CEO PENNY România, a declarat:

„ 2022 a fost un an al reușitelor, dar și un an în care a fost din nou nevoie să ne adaptăm, să fim flexibili și să rămânem optimiști și cu dorința de a ne duce la capăt planurile curajoase. Am înregistrat o creștere mare a cifrei de afaceri datorită numărului de clienți, modelul PENNY a fost descoperit și apreciat de și mai mulți români. Succesul nostru porneste de la oameni, iar rezultatele cu care am încheiat anul se datorează acestei echipe. Le mulțumesc sincer pentru dedicare și implicare tuturor colegilor pentru al optulea an la rând când am înregistrat cea mai mare creștere din grup!”

2022 în cifre

În 2022, PENNY România a investit 631 milioane de lei în modernizarea și extinderea rețelei de magazine. Compania a încheiat procesul de remodelare al magazinelor existente, a deschis 36 de magazine în noul format și a încheiat anul cu un total de 336 de magazine.

3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară

PENNY își dorește să valorifice potențialul de producție locală și să le ofere clienților produse din surse românești, proaspete și la prețuri accesibile. Acestea au fost motivele pentru care în 2020 și-a asumat obiectivul 3RO, acela ca, până la finalul lui 2023, 60% din sortimentul său să aibă ingredientul principal din România, adică să fie cultivat, crescut, extras sau fabricat în țară și să fie procesat și ambalat în România.

100 de idei de business pentru România

Sub umbrela 3RO, în 2022 compania a lansat, în parteneriat cu Academia de Studii Economice, „100 de idei de business pentru România”, o inițiativă unică pentru mediul de afaceri din România. Prin intermediul acestui demers, contribuie la dezvoltarea economiei locale și aduce la aceeași masă autorități, parteneri și furnizori alături de care PENNY și-a propus să găsească soluții prin care să crească numărul de produse 3RO pe care le oferă clienților.

Sustenabilitatea, o prioritate pentru PENNY România

În 2022, centrul logistic de la Filiași a obținut certificarea BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) International New Construction 2016 cu un punctaj record – 92,89%. Toate magazinele nou deschise PENNY din România sunt certificate BREEAM in Use, un standard internațional care necesită măsuri de eficientizare energetică. Eforturile pe care compania le face în direcția sustenabilității au fost recunoscute prin certificarea Gold Award în cadrul Corporate Sustainability & Transparency Index 2022.

Top Employer

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Top Employer 2022 și 2023 în România. Certificarea de Top Employer reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 339 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 6.500 de angajați.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/