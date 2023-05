Ponta o ironizează pe Kovesi: Credeam că e foarte “ iubită” și nu are nevoie să fie păzită în mijlocul Bucureștiului mai ceva decât Madonna sau Lady Gaga!

Liderul Pro România, Victor Ponta, taxează dur modul în care procurorul șef european, Laura Codruța Kovesi, se plimbă, înconjurată de gărzi de corp, prin centrul Capitalei.

„Credeam ca Doamna Kovesi e foarte “ iubita” si nu are nevoie sa fie pazita in mijlocul Bucurestiului mai ceva decat Maddona sau Lady Gaga / sau oare credea ca pe Calea Victoriei din Bucuresti o ataca rachetele lui Putin ! Recunosc ca nu am vazut asa sistem de paza nici la sefi de stat – oare asa de populara este Doamna Kovesi in Romania incat ii trebuie 5 paznici? Sincer – toata scena arata un parvenitism si o aroganta ciocoiasca pe care nu am vazut-o la niciun politician . Eu credeam ca o apara oricum “focile” de orice pericol! Bravo George Simion pentru intrebare si filmare!”, a precizat Victor Ponta.