A-XX-a ediție a Congresului al Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology. România va beneficia de o rețea națională de specialiști în tratarea pacienților cu Traumatisme Cranio-Cerebrale

Astăzi, la Cracovia, în Polonia, s-au deschis porțile celei de-a-XX-a ediții a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN), eveniment aniversar care reunește peste 250 de neurologi și neurochirurgi, din 16 țări, al căror obiectiv principal va fi prezentarea și aprofundarea celor mai noi descoperiri științifice medicale în tratarea traumatismelor cranio cerebrale. Totodată, în cadrul evenimentului se vor pune bazele constituirii unei rețele naționale de specialiști în România pentru eficientizarea tratării pacienților cu Traumatisme Cranio-Cerebrale.

Pe lângă lucrările științifice medicale tematice, ampla manifestare va include semnarea unui acord de importanță strategică între Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology–AMN) și Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies -EFNR) care vizează analiza și dezvoltarea registrului inovator al Traumatismelor Cranio-Cerebrale (TCC) – “PRESENT”(proiect lansat în cadrul ediției anterioare a Congresului AMN și aflat în continuă expansiune), precum și deschiderea unui nou proiect al AMN destinat medicinei românești care va dezvolta un program de recrutare a specialiștilor ce au ca domeniu de interes TCC.

“Pot spune că această ediție aniversară a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară aduce alături de cei mai reprezentativi cercetători științifici ai lumii, din domeniul neurologiei și neurochirurgiei, și închegarea unor parteneriate sustenabile între societăți medicale neurologice de top care vizează îndeosebi cercetarea științifică, dezvoltarea unor programe speciale educaționale, precum și abordarea inovativă în practica clinică, oferind astfel noi perspective eficientizării tratării și neuroreabilitării pacienților ce au fost expuși unor traumatisme cranio-cerebrale ” a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și președinte al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) , Prof.Dr. Dafin Mureșanu.

Mai mult, acesta a subliniat faptul că “în contextul acestui amplu eveniment, prin proiectul inovativ PRESENT, vom introduce o bază comună de date a pacienților români și polonezi cu traumatisme cranio-cerebrale, pentru a integra cu celeritate datele clinice cu informații utile în prevenirea traumatismelor și cu indicatori ai calității îngrijirilor TCC,acest lucru pentru a facilita îmbunătățirea serviciilor de sănătate și aprofundarea înțelegerii acestor leziuni cerebrale”

Principalele obiective ale Congresului AMN (12-13 mai 2023)

Potrivit acordului ce va fi semnat în aceste zile între Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN) și Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) se va formaliza colaborarea dintre cele doua societăți de prestigiu pe mai multe dimensiuni: cercetare, programe educaționale și practică medicală, acest memorandum reprezentând totodată, și debutul primului proiect comun ce se va baza pe noul ghid cu privire la TCC moderat și sever.

Pe de altă parte, proiectul PRESENT (Patient REgistry – Short, Essential NeuroTrauma) a introdus în premieră în România și Polonia o bază de date a pacienților cu traumatisme cranio-cerebrale (TCC). Scopul principal al PRESENT este de a integra date clinice cu informații utile în prevenirea traumatismelor și indicatori ai calității îngrijirilor TCC, pentru a permite îmbunătățirea serviciilor de sănătate și aprofundarea înțelegerii acestor leziuni cerebrale. Inițiativa facilitează accesul la date pentru instituții anterior private de această posibilitate, contribuind la diseminarea ghidurilor de tratament, înțelegerea traseelor optime ale pacienților și transferul celor mai bune practici în neuroreabilitare.

În cadrul congresului va fi prezentată și experiența centrelor de înregistrare din România și Polonia, precum și inițiative similare din Armenia, Georgia și Moldova. Următorii pași includ extinderea inițiativei pentru a asigura acoperirea la nivelul populației afectate de TCC în regiunile vizate de centrele participante.

“Consider că aici, la Cracovia am reușit să dăm naștere unei noi mari realizări pentru medicina românească, în domeniul neurologic și neurochirurgical, prin inițierea, în parteneriat cu Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară, a unui proiect special destinat constituirii unei rețele naționale bine conturate de specialiști ce vor fi dedicați tratării pacienților noștri cu traumatisme cranio-cerebrale” a subliniat Prof.Dr.Dafin Mureșanu.

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară lansează în România o inițiativă de recrutare a specialiștilor cu domeniu de interes TCC, scopul proiectului fiind acela de a forma o rețea națională bine conturată ai căror membri vor avea acces la întreaga platformă educațională a AMN, precum și a societăților partenere acesteia (cursuri, workshopuri, webinarii, traininguri și un program de mentorship cu specialiști de top din țară și străinătate) – site: www.brain-amn.org

Simptome, complicații neprevăzute și sechele în cazul TCC

Traumatismele cranio- (TCC) reprezintă principala cauză de dizabilitate în țările industrializate și în curs de dezvoltare și principala cauză de mortalitate în rândul tinerilor. În întreaga lume, aproximativ 10 milioane de oameni suferă anual un traumatism cranian, princiapalele cauze care conduc la producerea unui TCC fiind accidentele rutiere (peste 50%), căderile (cca 22%) și agresiunile fizice (cca 15%), la care putem adăuga accidentele sportive sau de altă natură .

Majoritatea traumatismelor cranio-cerebrale sunt minore (80-90%) și nu necesită intervenție medicală în urgență. Dar există câteva semne de avertisment, care nu ar trebui trecute cu vederea de către pacienți sau familiile acestora și anume sângerarea masivă la nivelul zonei lovite sau de la nivelul nasului, gurii sau urechilor, pierderea stării de conștiență, durere puternică de cap asociată cu amețeală, somnolență sau greață cu vărsături, paralizie, probleme de coordonare, de vorbire sau de vedere. În primele ore sau zile de la producerea unui traumatism, pot să apară simptome/semne noi, complicații neprevăzute, iar starea pacientului se poate agrava brusc, evoluând în unele cazuri până la moarte subită.

Mulți dintre cei care au suferit un traumatism prezintă sechele, chiar și cei cu traumatisme craniene ușoare. Tulburările cognitive (atenție, memorie, limbaj, percepție), afective și comportamentale sunt cele mai frecvente și importante cu care se confruntă acești pacienți, ele având un impact deosebit și asupra familiei dar și a societății. Aceste deficite determină o dependență socială a bolnavilor, chiar în absența unor dizabilități fizice, afectând capacitatea de muncă, relațiile familiale, activitățile zilnice.

“În abordarea acestor afecțiuni, mai ales în cazul celor severe, rămâne extrem de importantă crearea unui circuit complex care să poată oferi servicii medicale complete pornind de la intervenția neurochirurgicală în urgență și până la neureabilitarea pacientului, iar un management adecvat presupune existența unor echipe multidisciplinare (neurochirurg, neurolog, psiholog, kinetoterapeut, logoped, etc) care să asigure un tratament individualizat, pregătirea specialiștilor în acest domeniu fiind mai mult decât necesară – aceasta devine obligatorie, iar dezvoltarea rapidă a registrului PRESENT va reduce eforturile acestor echipe și totodată va eficientiza substanțial actul medical aferent fiecărui pacient în parte” a precizat Președintele EFNR și al SSNN, Prof.Dr. Dafin Mureşanu.

Cele mai frecvente complicații pe termen scurt asociate TCC includ disfunctia cognitivă, dificultățile de procesare senzorială și comunicare, convulsiile imediate, hidrocefalia, pierdere de lichid cefalorahidian (LCR), leziuni ale structurilor sistemului nervos, tinitus, insuficiență de organ și politrauma . Politrauma poate include disfuncții pulmonare, cardiovasculare, gastrointestinale, dezechilibre hidro-electrolitice și hormonale, tromboză venoasă profundă, coagulare excesivă și leziuni nervoase.

Pe de altă parte, cele mai frecvente complicatii psihiatrice sunt reprezentate de depresie, anxientate generalizată, atacuri de panică, tulburări fobice, tulburare de stres posttraumatic, dependență de diverse substanțe. Cefaleea este o complicație obișnuită a leziunii traumatice cerebrale , în special a celor ușoare. Aceste dureri de cap pot avea caracteristicile migrenei, ale tensiunii sau a altor tulburări de cefalee primare, dar sunt adesea mixte, nesistematizate și pot fi dificil de gestionat. Durerile de cap pot aparea foarte des, dacă nu chiar zilnic, și adesea cefaleea încetinește recuperarea după un traumatism.

Mai trebuie amintit că principalele tipuri de leziuni cerebrale traumatice sunt: fracturile craniene, contuziile cerebrale, dilacerările cerebrale, injuria axonală difuză, hematoamele extradurale, subdurale și intracerebrale. Fracturile craniene sunt rezultatul unui impact cranian sever și pot fi însoțite de oricare dintre leziunile enumerate mai sus.

Anual, în întreaga lume, peste 10 milioane de oameni suferă un traumatism cranio-cerebral (TBI). În fiecare an, în Europa, 1,6 milioane de pacienţi sunt internaţi cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral, iar dintre aceştia aproximativ 70.000 decedează. În România incidenţa TBI este peste media europeană (150-300 de cazuri/ 100.000 de locuitori) de 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, în fiecare an înregistrându-se peste 60.000 de cazuri noi.

Cei peste 250 de pariticipanți la ediția aniversară (a XX-a) a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN) provin din : SUA , Coreea de SUD, Mexic, Germania, Austria, Spania, Suedia, Olanda, Elveția, Israel, Ucraina, Egipt , Azerbaijan, Uzbekistan, Polonia și România.