Maria Grapini susține protecția consumatorilor. Combaterea informațiilor false și a reclamelor înșelătoare legate de produse, prioritatea eurodeputatului PUSL!

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, susține protecția consumatorilor printr-o nouă directivă care să combată informațiile false și reclamele înșelătoare legate de produse.

“Cred că facem, chiar în săptămâna în care am sărbătorit Ziua Europei, un cadou consumatorilor. Este binevenită această propunere de directivă în contextul în care, de-a lungul timpului, am modificat mai multe directive și am mai avut reglementări care au mers în direcția creșterii protecției consumatorilor împotriva practicilor neloiale. Constatăm că suntem într-o lume în care avem informații false în toate domeniile, inclusiv în comerțul online și cel offline. Avem, de altfel, o directivă care vizează vânzarea de bunuri și care promovează durabilitatea acestora și, totodată, susține acea garanție pentru doi ani”, a punctat eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, prin această propunere se dorește sporirea transparenței și corectitudinea informației către consumator, dar și stimularea producătorilor.

“Producătorii pot să acorde garanții peste cei doi ani și asta este foarte bine. De asemenea, producătorii vor avea o concurență corectă și loială precum și o competiție corectă în piață”, a conchis europarlamentarul umanist.