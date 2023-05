Wine of Moldova, prezent cu un număr record de crame la Festivalul RO-Wine

Wine of Moldova a participat la International Wine Festival of Romania (RO-Wine), care a a avut loc între 12-14 mai, cu o selecție impresionantă de vinuri de calitate. Brandul vinicol de țară al Republicii Moldova, „Vinul Moldovei – O legendă vie”, a fost reprezentat de către 40 producători de peste Prut, un număr record, printre aceștia regăsindu-se crame și vinării cu tradiție, dar și 15 mici producători. Participarea a fost susținută de Oficiul Național al Viei și Vinului, ca parte a angajamentului instituției de a promova Vinul Moldovei, precum și de a consolida parteneriate de lungă durată între vinificatorii moldoveni și cei de peste hotare, cât și de partenerul strategic USAID Moldova, prin Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală.

„Ne bucurăm că am împărtășit și în acest an pasiunea noastră pentru vinurile de excepție cu participanții de la Festivalul RO-Wine. Echipele noastre talentate de vinificatori și viticultori se dedică, zi de zi, creării de vinuri care să ne reprezinte angajamentul față de calitate, tradiție și inovație. Iar primirea de care am avut parte la București ne-a reconfirmat faptul că vinăriile din Republica Moldova sunt deosebit de apreciate pentru valoarea producției și soiurile excepționale, cultivate cu grijă.”, a declarat Elizaveta Breahnă, Director Interimar, Oficiul Național al Viei și Vinului.

În perioada 12-14 mai, profesioniștii din industria de ospitalitate, dar și pasionații de vin au avut ocazia să descopere și să deguste la Festivalul RO-Wine peste 200 sortimente de vin produse în Republica Moldova: vinuri seci, vinuri tinere din recolta 2022, vinuri spumante, vinuri cu indicație geografică protejată și vinuri obținute din struguri cultivați ecologic.

În plus, șase dintre aceste sortimente au fost prezentate în cadrul unui masterclass dedicat potențialului vitivinicol, susținut de Elizaveta Breahnă, Director Interimar, Oficiul Național al Viei și Vinului și reputat oenolog, sommelier european și degustător autorizat de vinuri, alături de Cătălin Păduraru, critic de vinuri și Președinte al concursului VINARIUM. Masterclass-ul a fost urmărit de peste 30 de persoane.

Participarea Oficiului Național al Viei și Vinului la RO-Wine se înscrie într-un amplu demers de promovare al brandului vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie” în România, în prezent aceasta fiind principala piață de export pentru vinurile îmbuteliate moldovenești. Doar în anul 2022 Republica Moldova a exportat 104 milioane de litri de vin moldovenesc, dintre care 10 % în România, în creștere cu 6% față de anul precedent.

Despre Oficiul Național al Viei și Vinului

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică, organizată printr-un parteneriat public-privat în domeniul implementării de politici în industria vitivinicolă, cu misiunea de promova brandul vinicol de țară – „Vinul Moldovei. O legendă vie” și de a contribui la recunoașterea și promovarea vinului moldovenesc de calitate peste hotare. ONVV a fost concepută după modelul unor instituții similare în domeniul vitivinicol din principalele țări producătoare de vin ale lumii și activează pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova.

Despre Festivalul RO-Wine

RO-Wine – International Wine Festival of Romania a avut loc în perioada 12-14 mai 2023, la București, cu participarea a peste 120 de crame din România, Republica Moldova, Italia, Franța, Spania, SUA, Bulgaria, Grecia, Noua Zeelandă și Argentina. Acestea au fost prezente cu peste 1.000 de vinuri, fiecare sortiment fiind reprezentativ tradițiilor și culturii producătorilor săi. Pentru prima dată în istoria festivalului, RO-Wine s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, prima fiind rezervată sectorului HoReCa.