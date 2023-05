Drulă, replica devastatoare pentru Boc: Este foarte nervos pentru că este incapabil să implementeze cele două proiecte mari ale Clujului: metroul și centura metropolitană!

Liderul USR, Cătălin Drulă, îi dă replica primarului Emil Boc, spunând că acuzațiile „nefondate” formulate la adresa USR arată doar „incapacitatea acestuia de a implementa două proiecte mari pentru Cluj: metroul și centura metropolitană.

”Domnul Boc este foarte nervos pentru că este complet incapabil să implementeze cele două proiecte mari ale Clujului, adică metroul și centura metropolitană. Sunt două proiecte care sunt fix în mâna dumnealui, conduce licitațiile, a organizat studiul de fezabilitate, l-a derulat. A avut o licitație lansată acum pentru centura metropolitană la care nu a avut nicio ofertă depusă. Este un semnal că lucurile au fost făcute prost în studiul de fezabilitate derulat chiar de primăria dumnealui”, declară Cătălin Drulă într-un comunicat.

”Centura metropolitană este finanțată prin Proiectul Operațional Transport, program care merge cu extensie până în 2030, tocmai pentru a avea o șansă să se realizeze, deoarece, dacă ar fi fost în PNRR, ar fi avut ca termen limită de finalizare anul 2026”, se arată în comunicat.

”Or, ceea ce s-a întâmplat acum, după doi ani, confirmă că am luat decizia bună. Nu are contract semnat de execuție nici în 2023, deja încep în 2024. Și e un proiect complex, acolo durează cel puțin 3-4 ani construcția. Deci, prin includerea în Programul Operațional Transport, chiar are o șansă să nu piardă finanțarea. Și sunt tot fonduri nerambursabile, tot fonduri europene, numai că pe alt program”, a conchis Cătălin Drulă.