Inundațiile fac ravagii în Italia

Este catastrofă, iar ploaia nu s-a terminat încă, spun disperaţi oamenii din nordul Italiei, zona distrusă de inundaţiile provocate de ciclonul format in Mediterana si aflata sub cod rosu. Opt oameni au murit si multi altii sunt dati disparuti in torentele formate pe strazi. Pentru cei care si-au gasit refugiu pe acoperisul caselor, salvarea a venit doar din aer sau cu ajutorul barcilor, informează Romaniatv.net.

Oamenii ramasi captivi in casele inconjurate de ape au fost salvati cu greu cu ajutorul elicopterelor, a barcilor pneumatice sau chiar inot. Batrâni si mame cu copii in brate, toti au fost evacuaţi in ultima clipă din orasele inundate de ploile care au rupt malurile a 21 de râuri in Emilia Romagna.

Autostrada A14 a fost partial distrusa de o viitura, circulaţia trenurilor pe mai multe rute a fost intrerupta, stația centrală a metroului din Bologna a fost inundată, iar unele sosele s-au prabusit in alunecarile de teren devastatoare.

Peste 100 de mii de romani locuiesc in zonele afectate de inundatiile catastrofale, iar la Venetia este așteptată Acqua Alta, fenomen obsinuit toamnei si care ar fi o premieră pentru luna mai.

Formula 1 a anunțat că Marele Premiu de la Imola, programat la finalul acestei săptămâni, nu va mai avea loc, din cauza inundaţiilor cu care se confruntă regiunea Emilia-Romagna în această perioadă. Astfel, cursa care ar fi trebuit să aibă loc în acest week-end nu se va mai disputa, din cauza inundaţiilor din regiune. De asemenea, cursele de Formula 2, Formula 3 și Porsche SuperCup au fost suspendate.