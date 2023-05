Ai in plan sa inchiriezi un spatiu in Timisoara? Afla cum alegi varianta optima

Daca te bate gandul sa inchiriezi un spatiu pentru depozitare sau poate pentru a-ti desfasura activitatea in birouri individuale sau open space, acest articol este pentru tine. Unul din avantajele inchirierii consta in posibilitatea ajustarii spațiului în funcție de necesitățile tale și să te adaptezi rapid la cerințele pieței, fără a fi limitat de constrângerile financiare sau logistice ale unei proprietăți proprii. Vezi in continuare una dintre cele mai atractive oferte de inchiriere spatii din Timisoara si cateva ponturi care sa te ajute in alegerea ta.

Compania Delcase SRL este un furnizor de încredere in ceea ce priveste spatii de inchiriat Timisoara, aceasta oferind o gamă largă de spații, potrivite pentru multiple scopuri. Aici vei gasi atat spatii dedicate birourilor individuale sau open space, cat si spatii depozitare, spatii comerciale, săli de evenimente, spații pentru cursuri și seminarii, ateliere pentru diverse activități creative și multe altele.

Cu o suprafață utilă de 7500 mp distribuiți pe 3 etaje, aceste spații de inchiriat pot fi adaptate corespunzator necesităților fiecărui client. Unul dintre principalele avantaje consta in flexibilitatea configurarii spațiilor, în funcție de nevoile individuale. Acest lucru înseamnă că poti alege suprafața dorită și poti personaliza spațiul pentru a se potrivi activității tale.

Spatiile sunt situate in apropierea sensului giratoriu din Calea Buziașului, în fosta clădire Optica SA, iar mjloacele de transport în comun sunt accesibile la o distanță de aproximativ 200 de metri. De asemenea, in zona sunt numeroase magazine, precum Lidl, Kaufland si Auchan.

Printre facilitatile de baza ale cladirii se numara parcarea gratuită, accesul cu tirul fiind permis fara autorizație speciala, sistemul de încălzire cu centrală termică pe gaz, grupurile sanitare amenajate si vestiarele, liftul cu o capatitate pana la 1000 kg, ferestrele din termopan si altele.

Costurile pentru un spațiu de inchiriat variază în funcție de suprafața dorită. Prețurile încep de la 2.5 euro pe metru pătrat. Un aspect important de menționat este că toate aceste spații sunt oferite direct de către proprietar, ceea ce înseamnă că nu există comision la închiriere pentru clienți.

Alegerea spatiului potrivit poate influenta destul de mult succesul afacerii tale. Este important să iei în considerare mai mulți factori, pentru a te asigura că alegi varianta cea mai buna. Iată câteva sfaturi utile pentru a te ghida în procesul de selectie a unor birouri de inchiriat sau a unui depozit de inchiriat.

Stabilește clar nevoile tale: Evaluează dimensiunea necesară, configurația, facilitățile necesare și orice cerințe speciale. Acest lucru te va ajuta să te concentrezi asupra spațiilor care corespund exact nevoilor tale. Bugetul: Fii realist cu privire la bugetul alocat si la preturile din piata. Asigură-te că ții cont de costurile adiacente, cum ar fi utilitățile și întreținerea. Găsește un echilibru între bugetul disponibil și calitatea spațiului pe care îl cauți. Locația: Alege o locație convenabilă și accesibilă pentru angajați, clienți și parteneri de afaceri. Ia în considerare factori precum accesul la transport public, facilități locale și proximitatea de zone comerciale importante. O locație bine aleasă poate contribui semnificativ la succesul afacerii tale. Evaluarea infrastructurii: Verifică infrastructura clădirii sau a parcului industrial în care se află spațiul de închiriat. Asigură-te că există facilități adecvate precum sisteme de încălzire, ventilare și climatizare, conexiune la internet, instalații sanitare și facilități de securitate. Termenii si conditiile contractului: Verifică cu atenție termenii și condițiile contractului de închiriere. Asigură-te că ai flexibilitatea necesară pentru a face modificări în viitor, cum ar fi expansiunea sau reducerea spațiului în funcție de evoluția afacerii tale. Vizitează personal spațiul: Înainte de a semna contractul, programează o vizită personală pentru a examina spațiul și a te asigura că este în conformitate cu așteptările tale. Verifică starea clădirii, a instalațiilor și a infrastructurii generale. Verifică referințele și reputația proprietarului: Asigură-te că proprietarul sau administratorul spațiului are o reputație bună și o istorie solidă în relația cu chiriașii. Verifică referințele și obține informatii daca este posibil de la alti chiriasi despre experiența lor. Asigurare și protecție: Verifică dacă există cerințe specifice de asigurare și protecție pentru spațiul închiriat. Asigură-te că acoperi toate aspectele necesare pentru a te proteja de eventualele riscuri sau daune.

Încheierea unui contract pentru un spațiu de inchiriat Timisoara poate fi asul din maneca pentru afacerea ta sau pentru nevoile tale personale. Asigură-te că acorzi atenție detaliilor și că iei decizia potrivită tinand cont de toate aspectele. Cu o planificare atentă și o evaluare minuțioasă, vei putea găsi spațiul perfect pentru a-ți susține afacerea în Timișoara.