Victor Ponta, revoltat: Iohannis vrea România educată cu cel mai mic procent din PIB. Nu știu dacă a crezut cineva minciuna președintelui!

Victor Ponta a fost invitat, duminică seară, în platoul România TV, unde a discutat cele mai puternice subiecte ale momentului.

Fostul premier a vorbit despre indiferența cu care Iohannis îi tratează pe profesori și precizează că țara noastră este un stat eșuat din cauza oamenilor care au condus-o și o conduc.

Totodată, Victor Ponta a precizat că celebrul proiect al președintelui – România educată – a fost și va rămâne doar în teorie, problemele reale ale țării fiind din ce în ce mai grave.

”Ultimele 3 Guverne sunt cele care au dus viata profesorilor în rău. România e un stat eșuat. Și cine conduce statul esuat? Ministrul Educatiei, de unde? Le-a venit servit de la Cotroceni. Eu cred ca Ciolacu a avut dreptate, hai sa rezolvam cu profesorii. În fiecare duminica nu merge economia. Nu se poate sa ajungem asa, acum cand urmeaza sa preia Ciolacu. S-a constatat ca avem datorii prea mari, e prea mare prosteala.

Romania educata cu cel mai mic procent din PIB, daca cineva a crezut minciuna lui Iohannis. Mai putini bani, desi ministrul Educatiei a fost la masa la care s-a impartit bugetul. Nu se poate sa dam cel mai mic procent din PIB. Și acum ce sa faca sa rezolve PSD-ul problema asta?”, a spus Victor Ponta.

Totodată, Victor Ponta a declarat la România TV că nu i se pare normal ca Ciolacu, viitorul premier, să vină și să adune oalele sparte de foștii premieri.

”E o tarasenie in care Iohannis, Orban, Cîțu, Ciuca si-au facut de cap, gauri in buget, si acum cand vine nota de plata, sa vina Ciolacu sa plateasca. Eu am patit chestia asta. Am inceput sa platesc ce facuse Basescu. Macar n-a iesit Basescu sa spuna: Ponta plateste ce am taiat eu”, a mai spus Ponta.