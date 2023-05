Claudiu Năsui, mesaj tranșant: USR și primarul general, Nicușor Dan, a reuşit să oprească „jaful” şi „risipa” din PMB!

Vicepreşedintele USR Claudiu Năsui a afirmat, miercuri, că Primăria Capitalei are în prezent un rating mai bun din punct de vedere financiar decât Guvernul, iar acest lucru se datorează faptului că USR, alături de primarul general Nicuşor Dan, a reuşit să oprească „jaful” şi „risipa” din PMB.

„De ani de zile vorbim despre oprirea risipei, despre oprirea jafului, despre reducerea cheltuielilor care au explodat foarte mult în anii anteriori şi care nu sunt o fatalitate, nu sunt un lucru inevitabil, sunt un lucru pe care îl face conştient clasa politică. De aceea, au crescut şi taxele şi impozitele şi, de aceea, avem şi toate problemele de deficit bugetar. (…) În Primăria Municipiului Bucureşti, alături de primarul Nicuşor Dan, USR a reuşit să înfăptuiască exact promisiunea electorală a opririi jafului şi a risipei”, a declarat Năsui, într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a prezentat un grafic privind cheltuielile de personal din Primăria Capitalei, susţinând că în perioada în care a fost primar general Gabriela Firea s-a înregistrat o creştere de 50% în medie, „de la an la an”, care a dus municipalitatea într-o situaţie de faliment.

„Era în pragul insolvenţei în momentul în care am venit la guvernare locală şi lucrurile acestea n-au rămas aşa. Puteam să alegem soluţia uşoară a doamnei Firea să venim tot timpul să cerem bani de la Guvern, dar nu am avut luxul acesta şi asta n-ar fi fost soluţia corectă. Soluţia corectă a fost reducem cheltuielile, să oprim creşterea cheltuielilor nenecesare, să oprim risipa şi jaful şi fix asta am şi făcut. De aceea, Primăria pe care am luat-o în stare de insolvenţă acum are un rating mai bun pentru datorie decât însuşi Guvernul României, adică Primăria Bucureşti se va putea împrumuta mai ieftin decât Guvernul României”, a explicat Claudiu Năsui.

USR va desfiinţa companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea, a completat el.

Potrivit deputatului Cristina Prună, USR Bucureşti şi-a asumat majoritatea în Adunările Generale ale Acţionarilor în 14 dintre cele 25 de companii municipale, restul de 11 fiind la PNL. Ea a susţinut că închiderea acestor companii, care erau „o sursă de risipă din taxele şi impozitele bucureştenilor”, este aproape finalizată.

„A fost uşor pentru Gabriela Firea să înfiinţeze aceste companii municipale. Dacă în 2019 vorbeam de 933 de milioane lei capital social şi peste un miliard lei bugetul acestor companii, cifrele s-au schimbat pe parcurs, mai ales când noi am preluat aceste companii. A uşor să fie înfiinţate, dar a fost un proces greoi ca acestea să fie desfiinţate pentru că unele dintre ele erau falimentare de la bun început şi ne-am confruntat chiar şi cu contestaţii din partea acoliţilor PSD”, a spus Prună.

Ea a menţionat că trei dintre companiile municipale administrate de USR sunt active, fiind redus numărul de angajaţi – Termoenergetica, Trustul de Clădiri Metropolitane, care are ca proiect major pasajul de la Doamna Ghica, şi Eco Igienizare.