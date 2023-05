Președintele Iohannis, după întâlnirea cu liberalii: Rocada guvernamentală s-ar putea încheia pe 30 mai!

Preşedintele Iohannis confirmă, după întâlnirea cu liberalii, că vrea stabilitate şi negocieri cât mai scurte pentru schimbul de premieri între PSD şi PNL.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că viitorul Guvern ar putea să fie învestit pe 30 mai. „Nu exista nicio sincopa in discutii. Dupa parerea mea, calendarul initial al rocadei poate fi respectat. Vineri ar incepe procedura si in varianta optimala ea s-ar putea incheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus si celor din PNL, i-am rugat sa trateze negocierile in coalitie si cu grevistii cu toata seriozitatea, fiindca numai de instabilitate si certuri politice nu avem nevoie. In esenta, toate aceste chestiuni pot fi rezolvate prin intelepciune”, a declarat seful statului.

Premierul Nicolae Ciucă a confirmat miercuri, în Argeş, că îşi depune mandatul pe 26 mai, vineri. Şeful Executivului spune că după ziua de vineri va lua o decizie dacă rămâne în Guvern. Ulterior, a precizat că decizia este luată în coaliţie ca viitorul Guvern să aibă 18 ministere şi că vor avea loc discuţii cu preşedintele după ce se finalizează negocierile.

”Există în momentul de faţă discuţii, negocieri, astfel încât fie există varianta protocolului fie negocieri şi reasumare de ministere la nivelul fiecărui partid. Ştiţi foarte bine cum se fac astfel de negocieri, modul în care se asumă fiecare minister are o anumită procedură, după care se negociază pe fiecare minister în parte. Este normal să existe o ierarhizare în funcţie de ponderea fiecărui partid în Parlament şi în coaliţie”, a mai spus el.