El e mascota naționalei feminine de volei 

Labradorul Adelinei Ungureanu va fi prezent în tribune la meciul tricolorelor cu Slovacia de sâmbătă, de la Pitești.

Naționala feminină de volei a României debutează sâmbătă într-o nouă ediție a Golden League. Primul adversar este Slovacia, meciul fiind programat la Pitești, de la ora 17.00.

Reunite de 9 zile, jucătoarele noastre au un mare atu: labradorul Adelinei Ungureanu, care este o adevărată mascotă a echipei.

”L-am dus cu trenul la Viena și de acolo a venit să mă ia tata. Am fost cu mașina și l-am adus în țară la Botoșani. O să-l vedeți pe la meciuri, că el nu lipsește, e fanul nostru numărul 1. E mascota echipei și ne poartă și noroc. De fiecare dată când a fost în sală s-a câștigat meciul de trei puncte, așa că trebuie să fie în sală” – Adelina Ungureanu, jucătoare naționala de volei a României.

Partida cu Slovacia reprezintă și debutul sub culorile naționalei de senioare a uneia dintre cele mai valoroase jucătoare din lume, Eliza Varga. Ea a jucat în ultimii doi ani în Coreea de Sud și, pe vremea când era junioară, era o componentă de bază a echipei tricolore la acel nivel de vârstă.

”Am venit cu foarte mult entuziasm. Am avut și emoții, dar m-au primit fetele foarte bine și îmi plac foarte mult antrenamentele, avem o atmosferă faină, un colectiv foarte fain, cred că o să fie bine. După ce am plecat în 2017 nu prea am mai stat în România nici în vacanțe, nu neapărat că nu am vrut să vin, dar că nu am avut timp. Vara trecută, însă, am avut mai mult timp să stau, am vorbit și cu fetele atunci. Și mi-am dorit și eu mult să mă întorc” – Eliza Varga, jucătoare naționala de volei a României.

Eliza a fost primită cu brațele deschide de celelalte jucătoare, cu multe dintre ele fiind coechipieră la loturile naționale de junioare.

”M-am bucurat foarte mult, ne-am strâns foarte tare în brațe când ne-am văzut, nu ne-am mai văzut de foarte mulți ani. Nu i-am numărat, dar oricum, mulți. M-am bucurat să o văd, m-am bucurat că e aici, în echipă” – Adelina Ungureanu, jucătoare naționala de volei a României.

Eliza Varga debutează în naționala de senioare

Eliza recunoaște că are un ritual înaintea oricărui meci sau a unei competiții: își stabilește niște obiective, pe care le scrie pe hârtie.

„Tot timpul înaine să încep ceva, chiar cu o seară înainte să încep, tot timpul îmi scriu pe foaie. Nu pot să vă spun ce, pentru că sunt obiective care mă motivează pe mine zilnic” – Eliza Varga,jucătoare naționala de volei a României.

Ea recunoște că abia aștepta și să lucreze cu selecționerul Guillermo Naranjo, pe care îl cunoaște de mai mulți ani.

„Îl știam și înainte, de când era antrenor la Târgoviște și știam că e un antenor foarte bun și sunt foarte foarte încântată că este antrenorul nostru” – Eliza Varga, jucătoare naționala de volei a României.

Antrenorul spaniol al echipei României, Guillermo Naranjo, a fost foarte încântat de nivelul arătat de jucătoarele sale la antrenamente.

„Cred că regula impusă de federație, cea cu două jucătoare românce în teren, a ajutat echipa națională, pentru că multe dintre fete au jucat meciuri complete sau o mare parte a meciurilor, mult mai mult decât în anii anteriori. A fost o regulă bună care a ajutat echipa națională, toate fetele sunt în formă. Aș spune că nivelul a 90% dintre ele a crescut față de anul trecut, nivelul antrenamentului e mult superior” – Guillermo Naranjo, selecționer România.

Adelina se bucură de fiecare dată când vine la națională, pentru că simte că echipa crește de la meci la meci. Ea spune că vor fi meciuri dificile, pentru că naționala abia s-a reunit.

”Mă bucur foarte mult să fiu aici, abia așteptam să fiu la națională, pentru că anul trecut am avut o campanie foarte bună. Am obținut rezultate frumoase împreună și vrem să continuăm munca pe care am făcut-o și să facem cât mai bine și la Golden League și la Campionatele Europene. Vor fi niște meciuri dificile, dar nu neapărat din cauza adversarilor, pentru că nu ne e teamă de adversar, dar trebuie să ținem cont că ne pregătim de 9 zile, atât avem până la meci și chestia asta cred că își va spune puțin cuvântul. Se poate crea un pic de haos în jocul nostru, dar ușor-ușor o să ajungem la forma maximă” – Adelina Ungureanu, jucătoare naționala de volei a României.

România joacă sâmbătă cu Slovacia, în direct la TVR 3

România este în aceeași grupă cu Cehia și cu Slovacia, ocupanta primului loc calificându-se în semifinalele Golden League. Primul meci e programat sâmbătă, la Pitești, în noua sală Pitești Arena, cu începere de la ora 17.00 (în direct la TVR 3). Selecționerul Guillermo Naranjo spune că, dacă ar fi să ne luăm după clasamentul mondial, adversarele ar fi favorite, dar că echipa noastră va face totul pentru a câștiga meciurile.

”În ceea ce-i privește pe adversari, încercăm să aflăm informații despre echipe pentru că toți vin cu o nouă formulă. Una dintre formații e în top 10 – Cehia, iar Slovenia e pe locul 14. Noi suntem pe locul 21 și avem de tras, dar o să fim un adversar dificil, dar e greu de făcut o predicție. Vom vedea ce va fi, dar sigur este că ne vom lupta pentru fiecare minge” – Guillermo Naranjo, selecționer România.

România face parte din grupa B a Golden League, alături de naționalele Cehiei și Slovaciei. Primul meci este disputat de echipa noastră acasă, sâmbătă, ora 17.00, la Pitești Arena, contra Slovaciei. Al doilea meci acasă va avea loc la 8 iunie, tot de la ora 17.00, contra Cehiei, tot la Pitești. Meciurile de acasă ale echipei noastre vor fi transmise în direct la TVR 3.

Programul naționalei României în Golden League

Sâmbătă, 27 mai

17.00 România – Slovacia

Sâmbătă, 3 iunie

17.00 Cehia – România

Joi, 8 iunie

17.00 România – Cehia

Sâmbătă, 17 iunie

20.00 Slovacia – România