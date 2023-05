Lupta „câinilor” pentru Liga 1: Rednic vs. Mihalcea 

În 7 zile, tehnicianul Buzăului, Adi Mihalcea, dispută cele mai tari meciuri din cariera lui de manager: „dubla” din barajul de promovare în Liga 1. Întâlnirea este cu UTA, echipă condusă de Mircea Rednic, cel care i-a fost antrenor la FC Vaslui.

În săptămâna în care a împlinit 46 de ani, Adi Mihalcea, antrenorul lui FC Buzău, nu are timp de petreceri! Duminică, acasă, Buzăul său o întâlnește pe UTA lui Mircea Rednic, în primul meci din barajul de promovare în Liga 1, iar pe 4 iunie, în deplasare se va disputa returul!

„Mă cam încurcă această zi, nu am nici starea necesară, nici plăcerea în momentul de față de a sărbători, o să decalez un pic o eventuală petrecere și o să mă gândesc doar la primul meci de baraj” -Adrian Mihalcea, antrenor FC Buzău.

Mihalcea îl va avea de două ori ca adversar pe fostul său antrenor, Mircea Rednic.

„Îl cunosc bine, am avut ocazia să lucrez cu dânsul la FC Vaslui, tot așa într-un an delicat și am reușit și atunci in extremis să ne salvăm de la o retrogradare. Va fi o întâlnire plăcută dar doar atât până la urmă ne dorim fiecare în dreptul echipei lui să câștige” -Adrian Mihalcea, antrenor FC Buzău.

A pregătit-o și pe UTA Arad

În 2017 și Mihalcea a pregătit-o pe UTA Arad.

„Am antrenat-o într-o perioadă când ei erau încă în Liga a II a și își doreau să promoveze. Știu ce atmosferă este la Arad, știu cât de mult suflet se pune în oraș pentru această echipă” -Adrian Mihalcea, antrenor FC Buzău.

Denis Rusu, cel care va apăra buturile lui FC Buzău în „dubla” de foc cu UTA și-a câștigat locul de titlur înaintea meciului cu Dinamo, din returul acestui play-off. Portarul din Republica Moldova este pregătit 100% de confruntarea cu jucătorii lui Mircea Rednic. „Presiunea e în primul rând pe cei de la UTA, ei sunt Liga 1, noi mergem să ne facem treaba și să facem un meci bun, iar la final să ne bucurăm” -Denis Rusu, portar, FC Buzău.

Mihalcea este conștient că echipei sale îi va fi foarte greu să treacă de UTA dar nu imposibil!

„Trebuie să dăm dovadă de caracter, să fim în cea mai bună versiune a noastră și fizică și psihică și atunci vom avea o șansă. Dacă vom încerca și vom fi la jumătate de măsură nu trebuie să sperăm la nimic” -Adrian Mihalcea, antrenor FC Buzău.

Andrei Blejdea, jucătorul care a trecut și prin curtea echipei din Ștefan cel Mare, speră ca la finalul barajului, echipa din Buzău să fie cea care va promova în prima ligă!

„Atât mister cât și domnul Rednic au fost jucători emblematici ai lui Dinamo. Sperăm ca la final al nostru va fi cel care va câștiga” – Andrei Blejdea, jucător FC Buzău.

Primul meci va fi acasă

FC Buzău va disputa primul meci din barajul de promovare, acasă, duminică, 28 mai, de la ora 14:00, urmând ca returul să se dispute la Arad, pe 4 iunie de la ora 21:00.

Echipa lui Adi Mihalcea a terminat play-off-ul din Liga a doua, pe locul 5. Prima poziție este ocupată de Poli Iași, urmată de Steaua, Oțelul Galați, Dinamo, iar pe locul 6, Unirea Dej. Poli Iași și Oțelul Galați au promovat direct în Liga 1, iar Dinamo și FC Buzău vor disputa barajul cu echipele din Liga 1, FC Argeș, respectiv UTA Arad.

„Suntem în fața celor mai dificile meciuri din acest campionat pentru noi. Suntem în fața unor jocuri care ne pot aduce o performanță dorită de toată lumea de aici, din Buzău. În anul acesta echipele de Liga 1 sunt favorite în duelurile cu echipele din Liga a doua. Ce îți dorești mai mult decât să joci cu o promovare pe masă? E ca și cum te-i bate la campionat, pentru mine înseamnă același și același lucru” – Adrian Mihalcea, antrenor FC Buzău.