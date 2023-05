Ce poveste! Anul trecut îi cerea autograf, acum l-a învins în cursa de pe Dunăre 

La 17 ani, Carol Popa și-a întrecut idolul, pe Felix Duchampt, în prima cursă de supersprint organizată vreodată în Dunăre.

Peste 200 de concurenți s-au strâns la Călărași pentru a face parte din istorie. Danube Man, prima competiție de triatlon care a avut proba de înot în Dunăre s-a încheiat cu o mare surpriză în proba de supersprint, care a contat și pentru campionatul național.

Participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo și foarte aproape de o nouă calificare pentru ediția de anul viitor, Felix Duchampt fost învins de un puști de 17 ani, considerat viitorul mare star al acestui sport: Carol Popa.

Acesta era foarte emoționat pentru că și-a învins idolul la un an distanță de momentul în care îi ceruse un autograf.

”Am avut emoții, mai ales că a fost prima dată când am concurat cu Felix, care a participat la Jocurile Olimpice. Nu mai sunt sigur, dar posibil anul trecut să-i fi cerut autograf” – Carol Popa, campion național la triatlon în proba de supersprint.

Puștiul recunoaște că a fost surprins de această victorie, care pare mult mai ușoară când o povestește.

„E un sentiment foarte plăcut. Nu mă așteptam, dar am văzut că am ieșit în față după înot și la bicicletă am încercat să-mi păstrez avansul. La alergare a trebuit doar să mă asigur că nu mă ajunge” – Carol Popa, campion național la triatlon în proba de supersprint.

Chiar dacă a avut emoții la început, fiind prima lui cursă în Dunăre, Carol s-a arătat încântat de experiență.

”A fost frumos, apa este liniștită și am putut să-mi fac înotul cum trebuie. E prima dată când înot aici și mi-a plăcut” – Carol Popa, campion național la triatlon în proba de supersprint.

Pentru Carol, ocupant al locului 4 la Campionatele Europene U17 de anul trecut, acest sezon poate fi cel al unei prime medalii în întrecerile continentale.

”Aș vrea să urc pe podium la Europenele de cadeți. De asemenea, pentru că tocmai m-am calificat la Campionatul Mondial de juniori, aș vrea să termin acolo între primii 10 din lume, ar fi ceva fantastic pentru mine la o primă participare la această categorie de vârstă” – Carol Popa, campion național la triatlon în proba de supersprint.

Un vis devenit realitate: proba de înot desfășurată în Dunăre

Pentru președintele Federației Române de Triatlon, Vlad Stoica, organizarea acestei prime ediții a concursului de la Călărași a fost un vis devenit realitate.

„De 15 ani ne gândim ce frumos ar fi să avem și noi un triatlon cu înotul în Dunăre, iar acum visul s-a materializat și suntem foarte încântați. Am înotat și eu 5 kilometri la un moment dat în Dunăre. Dacă înoți contra curentului e foarte greu” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

Victoria lui Carol Popa în fața lui Felix Duchampt este una dătătoare de speranțe că triatlonul românesc are un viitor foarte frumos, spune președintele Federației, Vlad Stoica.

„E un lucru extraordinar că îl avem pe Felix și ia startul cu sportivii noștri de perspectivă. Îi ambiționează enorm. Carol azi a dovedit că diferența de valoare e destul de mică. Dar până nu concurezi unul la unul cu un sportiv olimpic e foarte greu să îți dai seama unde ești tu ca nivel. Nu l-aș exclude din ecuație nici pe Raul Petre, care a venit pe locul 3 și a mers foarte bine, foarte aproape de Felix și mai era foarte foarte puțin să-l prindă din urmă” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon

Obiective mari pentru triatlonul românesc în acest an

Șeful triatlonului românesc este foarte încrezător în șansele tinerilor sportivi români în întrecerile din acest an, dar și de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

”Competițiile de obiectiv sunt Campionatele Europene de la categoria U17, unde concurează Raul Petre și Carol Popa. Anul acesta atacăm pentru prima dată un Campionat Mondial de juniori, fiind deja calificați prin Carol Popa. Avem intenția să ne clasăm în primii 10. Pe de altă parte, avem două Cupe Europene, una desfășurată în România, una în Republica Moldova, unde vizăm podiumul. Aceste întreceri ne ajută foarte mult să creștem nivelul sportivilor care vin din urmă și au nevoie de genul ăsta de competiții. Un alt obiectiv foarte important e acumularea de puncte pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Felix Duchampt luptă pentru o calificare directă și este într-o poziție foarte bună, iar Antoanela Manac încă are șanse matematice să se califice. Calificările se încheie cu o lună înainte de Jocurile Olimpice, așa că emoțiile mai durează” – Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

De ce se numește cursa Danube Man

Organizatorul acestei prime ediții a Danube Man, Sebastian Ghioca, promite că această competiție, care include și Campionatul Național de supersprint, va deveni permanentă în calendar.

”La cât efort e depus în jurul unei organizări de această amploare e păcat să faci o singură dată. În fiecare an, în ultima sâmbătă din luna mai vom avea Campionat Național de triatlon la Călărași. Avem participanți din Bulgaria, Moldova, Franța, din Ucraina, chiar și din Rusia. Au fost 210 oameni care au luat startul” – Sebastian Ghioca, organizatorul Danube Man Călărași.

Pasionat de mișcare și de triatlon, Sebastian Ghioca a explicat și de ce a ales numele competiției Danube Man.

„Noi suntem crescuți pe malul Dunării. Părinții nu ne lăsau, ne pescuiau de pe mijlocul Dunării, că fugeam de acasă, făceam baie și ne adunau de prin Borcea sau de prin Dunăre. Noi suntem învățați cu înotul în ape deschise. De aici și Danube Man” – Sebastian Ghioca, organizatorul Danube Man Călărași.

Pentru mai multe fotografii, accesați link-ul de mai jos.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088140909105