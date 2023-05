George Simion, mesaj tranșant: Rotativa a fost o minciună prin care au ținut România blocată. Claudiu Târziu nu-l cunoaște pe Coldea!

Preşedintele AUR George Simion a revenit în ţară, după ce a fost plecat în Italia pentru un şir de întâlniri cu reprezentanţii diasporei, şi a fost invitatul Andreei Creţulescu, la România TV, unde a vorbit despre greva profesorilor, dar şi despre alte subiecte de interes.

George Simion a discutat şi despre fotografiile apărute sâmbătă în presă, instantanee ce îl înfăţişau pe Claudiu Târziu, fost copreşedinte al AUR, la o aparentă întâlnire cu Vasile Dîncu, Florian Coldea şi deputatul PSD Radu Popa.

„Se pare ca rotativa a fost asa o minciuna, prin care au tinut Romania blocata. Pana la urma au inceput sa roteasca Fiscul si ce-i mai intereseaza pe ei.

Acum il vedem pe individul asta toxic pentru Romania, Coldea, care din ce am auzit primea genți cu milioane si zeci de milioane de euro, de la Cocos si altii.

Claudiu Tarziu s-a dus la restaurant dupa ce s-a terminat intalnirea intre Coldea si Dincu. Contactul cu SRI a fost doar de la PSD. Claudiu Tarziu nu-l cunoaste pe Coldea. Un personaj expirat, Dragnea, care statea la sprituri cu Coldea, a spus ca noi am fi controlati de Coldea.

Acum trei zile a aparut o inregistrare, in care principalul partid de opozitie, un fel de USR asa, se pregatea sa vina la putere si a anutat ca va pune la serviciile secrete oameni agreati de ambasade, pentru ca si Bulgaria e o colonie. AUR vrea sa fim autonomi, nu o colonie.

Gluma care circula pe la noi, dar una trista, pentru ca Coldea era premiat de diferite ambasade, este ca e ca si cum te-ar medalia vecinii, ocupandu-se de sotia ta.

Eu spun ca au incercat serviciile sa intre si in AUR, dar noi tinem cu romanii. Suntem foarte controlati si vad ca sistemul s-a speriat un pic, vazand cat am crescut in sondaje, si au inventat gogorita asta”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă îl cunoaşte pe Vasile Dîncu, George Simion a recunoscut că se cunoaşte cu liderul PSD. „Pe toti parlamentarii ii cunosc. Ultima data cand l-am vazut pe domnul Dincu eram in avion spre Cluj si i-am zis ca imi pare rau. In 2020 am fost intrebat daca suntem „baietii lui Dincu” si i-am raspuns ca, la ce scor am obtinut, domnul Dincu e baiatul nostru.

Ce este de tinut minte este ca domnul Tarziu nu a stat la masa cu domnul Coldea, nu il cunoaste, nu are nicio treaba. Si eu am mancat aseara la un restaurant libanez, dar la cel mai bun, domnii nu prea au gusturi.”, a mai spus George Simion.