Lionel Messi, salariu fabulos la Inter Miami

Lionel Messi (35 de ani) va juca în sezonul viitor la Inter Miami, echipa lui David Beckham din Major League Soccer. Argentinianul a acordat un interviu în presa din Spania în care a dezvăluit motivele pentru care nu a ajuns la Barcelona.

La doar o zi după ce transferul argentinianului de la PSG în Arabia Saudită, la Al Hilal Riad, a ieșit definitiv din calcule, acesta a dezvăluit şi denu a ajuns la echipa sa de suflet, Barcelona.

„Mi-am dorit foarte mult să revin la Barcelona. Eram foarte încântat de idee, dar, după ce am trăit în 2021, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și până la urmă să plec și viitorul să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora. Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor (n.r. – pentru aducerea sa) și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva. Așa că am luat decizia că voi merge la Miami. Dacă nu am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea”, a declarat Lionel Messi, conform El Mundo Deportivo.

„Decizia e luată. Voi juca la Inter Miami. Nu a fost vorba de bani, dacă era o chestiune de bani mergeam în Arabia Saudită. Însă la mijloc au fost alte motive care m-au făcut să semnez cu Inter Miami. Am avut oferte de la alte echipe europene, dar nici măcar nu le-am evaluat pentru că ideea mea era să merg la Barcelona. Acum, vreau să îmi închiei cariera în America, având dorința de a câștiga în continuare, însă gândindu-mă și la puțină liniște”, a mai spus Lionel Messi.