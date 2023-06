Ludovic Orban acuză: Nerușinarea pesediștilor, în privința pensiilor speciale, este dincolo de orice limită!

„Imediat, am depus în 10 mai 2022, în numele parlamentarilor Forța Dreptei, un nou proiect de lege de desființare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Nu am fost singurii. Și USR a depus un proiect de lege cu conținut similar. Am cerut dezbaterea și adoptarea proiectului în procedură de urgență”, a completat fostul premier.