11-14 iunie-NASA și astronauții internaționali vor veni în România

Space for a Better World și OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, organizează în perioada 11-14 iunie, la București, evenimentul AIM HIGHER ROMANIA, cu participarea extraordinară a următorilor astronauți: Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist, Dumitru Prunariu – cosmonaut român, Sara Sabry – primul și singurul astronaut din Africa, Michael Lopez-Allegria, NASA și astronaut Axiom (online) și dr. Soyeon Yi, primul și singurul astronaut din Coreea de Sud, specializat în biotehnologie (online).

Detalii despre evenimentele AIM HIGHER ROMANIA :

– 11 și 12 iunie – Space Days Romania din cadrul POLI SpaceFest: eveniment public pentru toate

vârstele, organizat și găzduit de Universitatea POLITEHNICA din București;

– 13 iunie – ora 8-17 – B2B Space & Tech Innovation Summit: eveniment dedicat discuțiilor despre beneficiile misiunilor spațiale, afacerilor aerospațiale, antreprenoriatului, inteligenței artificiale, oportunităților de investiții, agriculturii, securității cibernetice, diversității și incluziunii în domeniul aerospațial și tehnologic – Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu, Intrarea C1;

– 14 iunie – ora 18 – AIM HIGHER Gala – Hotel Athenee Palace – Intercontinental

Detalii evenimente și oportunități foto-video: