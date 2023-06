Ponta, mesaj către viitorul premier, Ciolacu: Dacă mergem în continuare pe “metoda Iohannis” ( împrumuturi uriașe + sprijin doar pentru multinaționale) ne ducem spre faliment!

Liderul Pro România, Victor Ponta, a precizat în ultimii trei ani absolut toate datele economice ale Romaniei s-au inrautatit intr-un ritm fara precedent.

Aceste date ( ca niste “analize” facute unui bolnav) arata mai rau azi decat in 2010 cand Basescu a taiat salariile si pensiile si a marit TVA ul ) , a punctat Ponta, care, în context, a adăugat că „preocuparea lui Iohannis pentru economie a fost ZERO – iar competenta “Guvernelor Mele” Orban – Citu – Ciuca a fost chiar sub ZERO!”.

Potrivit liderului Pro România, Romania este o tara cu datorii mai mari si dabanzi uriase, cu o industrie distrusa de preturile la energie , cu o forta de munca deficitara si prost platita , cu infrastructura insuficienta, cu un sistem de educatie total incapabil sa aduca forte proaspete și cu un aparat administrativ supradimensionat, clientelar care traieste din spolierea firmelor private .

„Daca Marcel Ciolacu reuseste sa reporneasca economia ( sprijin pentru firmele romanesti + deschidere spre investitiile straine ) o sa aiba bani pentru educatie, sanatate, lucrari publice ; si o sa redea putin din increderea sociala care a fost pierduta ; daca mergem in continuare pe “metoda Iohannis” ( imprumuturi uriase + sprijin doar pentru multinationale) ne ducem cu viteza maxima spre faliment ! E matematica simpla!”, a conchis Victor Ponta.