Ministrul Muncii, Marius Budăi, mesaj tranșant: Problema pensiilor speciale-rezolvată până pe 30 iunie!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a participat joi seară la primul său interviu din noul mandat, de această dată sub premierul Marcel Ciolacu, după ce rotativa guvernamentală s-a produs în timp record.

Marius Budăi este la al treilea mandat de ministru, dar a recunoscut că a avut cele mai mari emoţii joi, explicând că acest lucru se datorează presiunii imense pe care o simte de a duce la îndeplinire promisiunile făcute mai ales pensionarilor.

„Am avut onoarea sa fiu azi la a treia depunere de juramant. E mult de munca sa fii demnitar in statul roman, dar eu o vad ca pe o onoare sa ai ocazia sa iti pui la lucru experienta de 25 de ani in domeniul social.

Simt greutatea acestei functii pentru ca sunt un copil simplu, crescut de mama si de bunici si stiu cu ce sperante si asteptari se uita la noi romanii.

S-a schimbat si pozitionarea presedintelui fata de PSD, pentru ca am demonstrat ca avem taria sa trecem peste anumite momente in folosul tarii. In pandemie, tot noi, PSD, am inteles ce se intampla si am investit guvernul Orban. Dar dupa aia nu putem sa laudam pe cineva, cand un bunic statea la un colt al blocului si pandea sa intre in bloc, ca sa nu ia amenda. Nu pot sa nu critic asa ceva., a spus, în deschiderea discuţiei cu Victor Ciutacu, Marius Budăi.

Vechiul şi noul ministru al Muncii a asigurat încă o dată că procentul maxim de 9,4% din PIB ce poate fi alocat bugetului de pensii a fost eliminat din PNRR-ul României, în urma negocierilor cu Comisia Europeană.

„Am spus mereu si este un motto al meu, chiar si cand merg la Bruxelles, ca in Romania inca sunt mici pensiile. De aceea am numit acel procent pentru pensii criminal. Scriptic acel procent e inca, dar am reusit sa il scoatem si va fi scos, pentru ca nu exista in niciun stat european.

E foarte greu, pentru ca atunci cand ajungi la o varsta inaintata ai un tip de nevoi si trebuie sa avem grija de aceste nevoi ale oamenilor.

Noi cunoastem aceste realitati si de aceea am numit acel pachet social o linie rosie, nu acceptam sa intram la guvernare fara acele masuri. Dar am avut si masuri economice si prin echilibrul intre ele si cele sociale am reusit intr-o perioada grea sa cream peste 220.000 de locuri noi de munca fata de 1 ianuarie 2022”, a adăugat Budăi.