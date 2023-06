Ponta îl ironizează pe Iohannis: Să ne rugăm ca avionul de lux al președintelui să nu se strice și vacanțele exotice pe bani publici să nu se termine până la Crăciunul din 2024!

Liderul Pro România, Victor România, susține că Guvernul Ciolacu este „al 9 lea Guvern al Romaniei din mandatul lui Klaus Iohannis ( Ponta / Ciolos/ Grindeanu / Tudose / Dancila / Orban/ Citu / Ciuca / Ciolacu) !”.

„Orice firma , asociatie sau chiar echipa de fotbal la care schimbi conducerea de 9 ori in 9 ani da faliment – asa e si “Romania Lucrului Bine Facut” , din pacate . Sa speram ca acest Guvern sta in functie macar pana in Decembrie 2024 si reuseste sa faca ceva . Deci sa ne rugam ca avionul de lux al Dlui Iohannis sa nu se strice si vacantele exotice pe bani publici sa nu se termine pana la Craciunul din 2024 ! Pentru binele Romaniei!”, a conchis Ponta.