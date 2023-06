Haos în spitale. Medicii români își dau demisia din contractele suplimentare de gărzi!

Doctorii din țara noastră își dau demisia din contractele suplimentare de gărzi, iar acest lucru va crea un haos în sistemul medical. Peste 10% dintre doctori au semnat pentru acest lucru, iar de la 1 iulie iau în calcul declanșarea grevei generale din cauza salarizării.

Medicii romani isi dau demisia din contractele suplimentare de garzi. In prezent, 10% dintre medici au semnat sesizarile trimise la Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii pentru demisia din gărzile suplimentare Acest lucru va crea un haos in tara. In plsu de asta, este luata in calcul si o greva generala, ce ar putea fi declansata de la 1 iulie.

„În cadrul protestelor organizate de Federația „Solidaritatea Sanitară”, cca. 10% dintre medicii care efectuează gărzi suplimentare normei de bază au aderat deja la acțiunea Demisia din contractele de gărzi suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază).

În această fază a protestului pentru toți medicii care semnează pentru participarea la această acțiune de pe platforma dedicată protestului în numele lor este transmisă către unitățile sanitare Înștiințarea privind intenția de a demisiona din contractele aferente gărzilor suplimentare.

În același timp, Înștiințarea privind intenția de a demisiona este transmisă, în mod individual, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Guvernului. Forma de transmitere constituie în sine o modalitate de protest, instituțiile statului luând cunoștință de nemulțumirile legitime ale fiecăruia dintre acești profesioniști din Sănătate”, se arată într-un comunicat de presă a Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.

Potrivit sursei citate, această formă de protest este îndreptată împotriva modalității în care este recompensată contribuția la asigurarea continuității serviciilor medicale în acest moment și în proiectul noii legi a salarizării, ea vizând totodată susținerea celor 10 revendicări ale federației.