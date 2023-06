El e românul care i-a împrumutat mașini lui Francis Ford Coppola! 

Lazăr Farkas este pilotul cu peste 30 de mașini de colecție în garaj, iar unele dintre ele au apărut în filmele lui Francis Ford Coppola și Sergiu Nicolaescu. În tinerețe, brașoveanul a concurat în Campionatele de VTM și Raluri, iar acum se dă la Istorice cu o bijuterie de 46 de ani.

Lazăr Farkas este pasionat de mașini de când se știe! Brașoveanul în vârstă de 67 de ani a pierdut numărul celor de colecție pe care le are în hala sa.

„Vreo 20, 30. Am și mașini de off-road și de colecție. Am toată gama de limuzine, cabrio, coupe. Viața mea a fost și va fi între mașini” – Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

Mașinile brașoveanului au apărut și în filmele unor regizori celebri!

“Au fost vedete, am lucrat cu Coppola, am lucrat cu Sergiu Nicolaescu, niște videoclipuri cu niște cântăreți, sunt niște amintiri frumoase” – Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

A fost pilot de raliuri

În Campionatul de Vehicule Istorice, pilotul concurează pe un Corvette din 1977.

„A fost visul meu de când eram în liceu. Atunci am văzut prima dată o fotografie cu un Chevrolet Corvette. Am avut mai multe încercări până să o cumpăr. Aceasta a fost prima mașină pe care în momentul în care am condus-o 100 de metri, am simțit acel fluturaș în stomac” – Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

Pilotul și-a împlinit visul abia în 2021 și a dezvăluit și cât costă mașina.

„A costat aproape 14.000 de euro” – Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

Cu ani în urmă, el s-a dat în Campionatele de VTM și Raliuri, iar acum a ales Vehicule Istorice.

„În 2000 am început cu Rally Ride, unde am concurat până în 2005. După, am trecut pe genul acesta de concursuri de distracție și prietenie” –– Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

O pasiune costisitoare

Lazăr recunoaște că are un hobby în care investește mulți bani și timp.

„Din punct de vedere financiar, investiția este destul de mare. După ce termin treaba cu firma, de multe ori mă prinde seară, 21.00, 22.00, meșteresc la mașini, în weekend fac la fel sau merg la câte un eveniment. Eu stau la bloc, am cumpărat o hală pentru mașini. Pentru mine, mașinile sunt casa mea” –– Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.

El și-a amintit care a fost prima mașină pe care a avut-o.

“La 20 de ani am avut prima mașină, un Renault Gorgini, iar în prezent, cea mai veche pe care o am este un Tatra T12 din 1926“ –– Lazăr Farkas, pilot în Campionatul de Vehicule Istorice.