Eurodeputatul PUSL, Maria Grapini, cere flexibilizarea PNRR și adaptarea fondurilor europene la condițiile actuale!

La dezbaterea interparlamentară privind rolul parlamentelor naționale în supravegherea modului în care sunt cheltuite fondurile UE și cele din planul NextGenerationEU, unde au participat membri ai parlamentelor naționale, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, a cerut flexibilizarea PNRR-ului și adaptarea fondurilor la condițiile actuale. În sprijinul afirmațiilor sale, eurodeputatul Grapini a menționat crizele multiple cauzate de pandemie și război, dar și creșterea exigenței parlamentelor în controlul eficienței cheltuirii banilor europeni și naționali.

„Cred că, în privința banilor din PNRR, ar trebui să existe o flexibilitate având în vedere schimbarea condițiilor existente la lansarea acestui proiect. Ar trebui să existe o flexibilitate la nivel de parlamente naționale în sensul ca banii care erau prevăzuți atunci pentru un anumit proiect – între timp a apărut criza cu Ucraina, criza energetică, criza alimentelor – să poată fi cheltuiți adecvat, pentru alte proiecte, pentru că, până la urmă, acesta este interesul PNRR, și anume, realizarea unei redresări economice viabile!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Potrivit europarlamentarul PUSL, atât Parlamentele naționale, cât și comisiile de specialitate din cadrul Parlamentelor naționale, ar trebui să fie mult mai exigente în privința cheltuirii banilor naționali și europeni.

În calitatea sa de membră în comisia pentru Control bugetar al PE, dar și ca raportor pe descărcarea de gestiune a Comisiei Europene și a Curții Europene de Conturi, Maria Grapini a precizat că nu ar trebui să se continue doar cu verificarea contabilă a modului de cheltuire a banilor europeni, ci ar fi necesară și introducerea unui indicator de eficiență a cheltuirii acestora.

„Poți să te acoperi în contabilitate cu documente dar, dacă te duci la eficiență, constați că, la un euro cheltuit, nu scoți nimic…! Punctul meu de vedere este că parlamentele naționale trebuie să introducă acest criteriu de eficiență. Am cerut comisiei, la audiere, să introducă toate proiectele sub control parlamentar. Am dat exemplu NextGenerationEu și mai sunt și alte proiecte. Avem, însă, multe proiecte care s-au „născut” în contextul pandemiei și al crizelor succesive, anumite proiecte realizate „la urgență”, ca să zic așa, care sunt în afara controlului parlamentar și nu este bine!”, a mai spus eurodeputatul român.