DAN AIR continuă să opereze pe Aeroportul din Brașov

Având în vedere situația creata până la acest moment ca urmare a problemelor ivite, respectiv lipsa aparaturii pentru îndepărtat păsările de pe raza aerodromului, lipsa organizațiilor de întreținere precum și refuzul extinderii programului operare de către controlorii de trafic, în situații de nevoie operațională cum au fost întâmpinate în săptămânile anterioare, DAN AIR a luat următoarea hotărâre:

Prioritare fiind siguranța pasagerilor noștri, ne asumăm pierderile adiționale și greutăți întâmpinate și vă anunțăm că ne vom continua programul de zbor adaptat condițiilor oferite în prezent de către Aeroportul din Brașov.

Menționăm că în urma solicitărilor noastre, Aeroportul Brașov ne-a transmis în cursul acestei zile o comunicare potrivit căreia problema logisticii pentru îndepărtarea păsările din zona aeroportului din Ghimbav a fost rezolvată.

Cu privire la lipsa organizațiilor de întreținere arătam ca suntem încă în așteptarea unui

răspuns.

Referitor la extinderea programului de operare, compania noastră a înaintat doua adrese atât către Aeroportul Brașov, cât și către ROMATSA, solicitând extinderea programului de operare astfel încât să fie respectate cele transmise inițial de către toate părțile implicate. Arătăm că până la acest moment nu am primit încă un răspuns.

De asemenea chiar și în cazul unui răspuns nefavorabil dar justificat ne arătăm disponibilitatea în identificarea unor soluții menite a rezolva problemelor pasagerilor așa cum am specificat și în conferința de presă susținută astăzi, 27.06.2023 la sediul companiei.

În vederea prestării serviciilor de transport la care ne-am obligat DAN AIR va continua să opereze zborurile de pe Aeroportul Brașov astfel:

-zborurile care vor se vor derula in intervalul 07.00 – 19.00 nu vor suferi modificări;

-zborurile care se vor derula cu depășirea acestui program orar vor fi finalizate cu ajutorul transportului terestru pus la dispoziție de compania noastră în mod gratuit.

In acest fel ne vom asigura ca pasagerii vor ajunge la destinația prevăzută inițial.

În încheiere facem precizarea că aceste măsuri sunt temporare, fiind încrezători că instituțiile implicate ne vor asigura sprijinul ca operațiunile DAN AIR sa fie realizate conform programului de zbor stabilit si acceptat inițial.

Ne cerem scuze fata de pasagerii noștri și îi asigurăm că depunem toate eforturile necesare soluționării situației de față.



Echipa DAN AIR